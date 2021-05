Blista u trudnoći: Megan Markl svetu poslala važnu poruku

Druga trudnoća Megan Markl protiče bez poteškoća, a vojvotkinja od Saseksa prosto blista...

Megan Markl i princ Hari prošle nedelje proslavili su drugi rođendan sina Arčija, a taj povod iskoristili su i za društveni aktivizam, kome su vrlo ozbiljno posvećeni. U virtuelnom razgovoru za „Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World“ Megan je još jednom skrenula pažnju javnosti na posledice kovida 19 i apelovala da se svima omogući pristup vakcini.

Vax Live Printscreen

‒ To je jedini način da budemo sigurni. Zdravlje je na prvom mestu i, mada izgleda da je situacija sa pandemijom trenutno nešto bolja i da se nazire izlaz na kraju tunela, još nismo bezbedni. Mnogo ljudi je direktno pogođeno, mnogi nemaju osnovne uslove za život, ne mogu da se leče ako se suoče sa virusom. Koliko je njih ostalo bez posla... Skoro pet i po miliona žena samo u Sjedinjenim Državama, a širom sveta 47 miliona žena živi u krajnjem siromaštvu.

Printscreen Vax Live



Vojvotkinja od Saseksa, koja će ovog leta ponovo postati majka, istakla je da civilizacija ne može kompletno da se oporaviti sve dok svi ne budemo na sigurnom. Njen suprug dodao je da se to može postići samo ako vakcine, trenutno jedini lek protiv virusa korona, budu dostupne svakom ljudskom biću, u svakom kutku planete, a to nipošto ne bi smelo da bude vezano za politiku, istakao je Hari.

‒ Samo zajedničkim snagama možemo da se izborimo sa ovim problemom.

„Global Citizen“ je međunarodna organizacija čiji je osnovni cilj borba protiv ekstremnog siromaštva.