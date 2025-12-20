Pevač sa inženjerskom diplomom, Mirza Selimović završio je težak državni fakultet

Mirza Selimović nedavno je održao veliki solistički koncert u Plavoj Dvorani Sava Centra sredinom novembra a kako su karte planule brzinom svetlosti, mladi pevač otvorio je i novi termin - 4. aprila naredne godine na istom mestu će se družiti sa publikom.

Pobednik osme sezone kultnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" karijeru gradi isključivo na vanserijskom vokalu i numerama koje pažljivo bira shodno senzibilitetu i onome u čemu se pronalazi, pa nas njegov uspeh nikada nije iznenadio. youtube printscreen

Privatni život ne eksponira u javnost, pa tako gotovo da ništa ne znamo o periodu pre nego što je stao na veliku scenu "Grand" produkcije i pokazao svoje pevačko umeće. Tako nam je gotovo nepoznat podatak da je Mirza Selimović završio državni Građevinski fakultet sa visokim prosekom.

- To je bio lep period, prve dve godine sam putovao autobusom u Tuzlu, ustajao sam u pet ujutru, ceo dan imam vežbe i predavanja i kada se vraćam nazad kao da me je centrifuga odradila. Treba nešto da crtaš, radiš, učiš, a nisi ni za šta, a sutra opet sve isto. Onda sam u jednom periodu životu rekao roditeljima da ja želim da živim u Tuzli da ne bih putovao i kao bih se više posvetio fakultet. E tu je bila najveća varka jer sam tada najmanje učio. Imao sam cimere, iznajmljivali smo stan, dve godine smo tu živeli. Učili smo, družili se i izlazili. Ti ljudi su mi ostali za ceo život. Nemam puno pravih prijatelja, uvek čovek treba da se zapita koliko ima pravih prijatelja, ako ima dva to je super. Moj kum mi je prijatelj već 19 godina - kazao je Mirza.

Gostujući u emisiji kod Snežane Dakić popularni pevač ponovo se dotakao formalnog obrazovanja i diplome koja mu je samo satisfakcija u životu jer je paralelno sa studiranjem gradio muzičku karijeru, ono čime je oduvek želeo da se bavi.

- Nisam voleo puno da učim niti da bubam teorije, pa sam odlučio da upišem nešto gde mogu da crtam, vežbam i radim. U suštini, teško je bilo studirati građevinu, oduvek sam bio kampanjac, u prvom semestru položim jedan ispit od sedam, u junu isto a onda u septembru sve ostale, prilično sam kampanjac za te stvari. A što se tiče muzike, tu sam puno vredniji, to mi više leži i tu se više osećam kao svoj na svome i neminovno je bilo da će u nekom momentu i roditelji da prestanu da mi zvocaju da završim fakultet jer sam znao i kad ostavim to negde po strani i da krenem da se bavim s muzikom da ću morati da završim fakultet jer će mi biti teret - kazao je Mirza Selimović.

