Bojan Marović žrtva prevare: Krivična prijava je podneta

Autor: | 22/12/2025

Među brojnim javnim ličnostima koje su u poslednje vreme svedočile da su bile žrtve prevare našao se i Bojan Marović.

Sve učestalija pojava da pojedine kompanije ili pojedinci, uz pomoć AI prave reklame u kojima zloupotrebljavaju lik i delo predstavnika javnog života, nije zaobišla ni Bojana.

On se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, pa poručio:

- Poštovani, želim da skrenem pažnju da se pojavila reklama u kojoj je zloupotrebljen moj lik, a pomoću veštačke inteligencije je modifikovan moj glas tako da izgleda kao da ja reklamiram neku igricu.

- Upozoravam da nikakve veze sa navedenom reklamom nemam, niti sam dao bilo kakvu suglasnost za korišćenje mog lika.

Pevač je pozvao sve pratioce i prijatelje da prijave spornu reklamu ukoliko je vide, a otkrio je i da je zbog te situacije angažovao advokate, kako u Srbiji, tako i u Americi.

 

 

