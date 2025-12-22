Bojan Marović žrtva prevare: Krivična prijava je podneta

Među brojnim javnim ličnostima koje su u poslednje vreme svedočile da su bile žrtve prevare našao se i Bojan Marović.
Sve učestalija pojava da pojedine kompanije ili pojedinci, uz pomoć AI prave reklame u kojima zloupotrebljavaju lik i delo predstavnika javnog života, nije zaobišla ni Bojana.
On se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, pa poručio:
- Poštovani, želim da skrenem pažnju da se pojavila reklama u kojoj je zloupotrebljen moj lik, a pomoću veštačke inteligencije je modifikovan moj glas tako da izgleda kao da ja reklamiram neku igricu.
- Upozoravam da nikakve veze sa navedenom reklamom nemam, niti sam dao bilo kakvu suglasnost za korišćenje mog lika.
Pevač je pozvao sve pratioce i prijatelje da prijave spornu reklamu ukoliko je vide, a otkrio je i da je zbog te situacije angažovao advokate, kako u Srbiji, tako i u Americi.
