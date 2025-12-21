Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića od završio je Pravni fakultet. Srećnu vest podelio je pevač, koji je na svom Facebook nalogu objavio zajedničku fotografiju uz reči:
- Dame i Gospodo: Diplomirani pravnik Ilić Ivan.
Odmah su usledile čestitke od strane njihovih poznanika i prijatelja, a mnogi su im poručili da imaju sina za primer.
Biljana Jevtić i Aca Ilić sina su dobili posle deset godina braka, a u intervjuu koji su 2022. godine dali za HELLO! priznali su da su se svesno trudili da ga razmaze.
- Kad bi me pitali da li sam strog govorio sam da nemam vremena za spartansko vaspitanje, već samo za ljubav. Nećete pogrešiti ako dete bezuslovno volite, tako ćete samo napraviti čoveka kojji će sutra tu istu ljubav prenositi dalje – rekao je Aca Ilić.
Jedan od najdugovečnijih i najskladnijih parova na našoj javnoj sceni ispričao je tada da je sin Ivan uvek imao slobodu da im se poveri. Nisu krili ni ponos zbog činjenice da je njihov jedinac usoešan student Pravnog fakulteta, gde ređa najviše ocene.
Na pitanje hoće li biti veće slavlje kad sin diplomira ili kad se oženi, Aca Ilić je odgovorio:
- I jedno i drugo, sve po redu. Prvo fakultet, pa ženidba. A čim diplomira, javno obećavam, mama i tata će da mu prepišu stan.
