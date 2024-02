Makarone sa sirom, zvezde američke kuhinje: Omiljeno jelo princa Harija po receptu Megan Markl

Recept Megan Markl za makarone sa sirom

Kada u nekom američkom filmu čujete “mac and cheese”, verovatno ćete po difoltu pomisliti na sočni burger sa sirom. Ali, nema mnogo veze sa pljeskavicom "na sprat". Reč je o univerzalnom jelu koje vole svi, a u Sjedinjene Države je, kažu istoričari, dospelo još sa prvim kolonistima. Shutterstock

Njihovo veličanstvo makarone sa sirom deo su američke tradicije, otprilike poput sendviča sa puterom od kikirikija. Đaci ih nose u školu u plastičnim kutijama, služe se u restoranima, ali rado ih prave i kod kuće jer su lake za pripremu.

Na makaronima sa sirom odrasla je i Megan Markl. Kako je jednom prilikom otkrila, kada je u tinejdžerskim godinama radila kao bebisiterka, često je deci koju je čuvala spremala ovaj popularni obrok. S obzirom na to da joj je kuhinja omiljeni kutak kuće, i danas im se rado, a i često, vraća. Photo by Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games Dusseldorf 2023

A ko se u njenom domu najviše raduje kultnom jelu? Verovali ili ne, njen suprug. Bivši “royal chef” Daren MekGrejdi svojevremeno je ispričao da je princ Hari bio najsrećniji kada bi se na stolu našle – makarone sa sirom. Obožavao ih je od ranog detinjstva.

Recept je jednostavan. No, pre pripreme, važno je da izaberete vrstu testenine uz koju će sos doći do izražaja. Najbolja je rebrasta u obliku cevi, fusili, rigatoni, pene, ili ona u obliku školjkica.

Shutterstock

Potrebno vam je, dakle, pakovanje testenina (350 grama), litar mleka, 50 grama maslaca, 4 kašike brašna, 450 grama narendanog čedar sira, pola kašičice soli, malo mlevenog bibera, parmezan i prezle po želji.

Najpre skuvajte testeninu, ali tri minuta kraće od predloga na uputstvu s pakovanja. Zagrejte mleko i otopite maslac, pa nakon toga umešajte brašno dok ne postane glatko. Kuvajte 1 minut uz stalno mešanje.

Zatim u smesu dodajte so, malo bibera, šolju narendanog sira, i nastavite da mešate dok ne dobijete gladak sos. Dodajte testeninu, lagano promešajte da se ne ošteti oblik, pa sipajte u posudu za pečenje koju ste prethodno premazali mašću ili uljem.





Shutterstock

Prelijte preostalim sosom sa sirom i pospite parmezanom. Možete odozgo posuti prezle, ako volite da korica bude hrskavija. Pecite pola sata na 200 stepeni, dok površina ne dobije lepu zlatnu boju. Kad izvadite jelo iz rerne, ostavite da se malo ohladi, i poslužite.