Jedan od velikana srpskog glumišta bio je Miodrag Petrović Čkalja. Dramski umetnik ostavio je neizbrisiv trag u sedmoj umetnosti, ali i sina Čedomira koji mu je podario unuku Jovanu. Čkaljina unuka krenula je dedinim stopama, a gledaoci kraj malih ekrana zavoleli su je kao sudsku službenicu u seriji "Porodično blago". jugoslovenska kinoteka shutterstock

Jovana je glumu diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića i Gordane Marić, a poslednju ulogu odigrala je 2009. godine u seriji "Seljaci". Osim glume, Čkaljina unuka bavi se i humanitarnim radom.

- Malo toga se promenilo, nekvalitetni se i dalje plaše kvalitetnih i podmeću im nogu. Deka i dalje živi sa mnom u mojim uspomenama.

Od deke sam naučila sve i svašta kada je reč o tehničkim stvarima koje se odnose na glumu, ali i to kako treba da se postavim prema glumačkoj profesiji, kolegama i ljudima koji stoje iza kamere - rekla je svojevremeno unuka Miodraga Petrovića Čkalje.

Jovana nikada nije previše govorila o privatnom životu, ali je poznato da je dugo bila u vezi sa kolegom Igorom Pervićem, koji se nekoliko meseci pre nego što su otpočeli vezu razveo od Jelene Tinske.

Uprkos velikoj ljubavi, veza nije opstala, a Igorova smrt 2019. godine Jovani je teško pala. Tvrdnje pojedinih medija da je njen deda umro tužan i u bedi Jovana je jednom prilikom prokomentarisala.

- Tačno je da ga niko nije ispratio kad je otišao u penziju. Samo čuvar koji je rekao: “Želim vam sve najbolje”. Zakleo se da neće nikad kročiti u Beogradsko dramsko pozorište, gde je proveo radni vek. Toliko je to njemu teško palo da nije mogao ni da gleda moju premijeru u istom pozorištu. Tužan? Zamisli pored mene da bude tužan! Lupetaju gluposti - rekla je tada Čkaljina unuka.





