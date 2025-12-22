Ćerka Ane Sević napunila 5 godina: Slavljenica kao med, a torta je posebna priča

Ćerka Ane Sević, Sena, napunila je 5 godina. Tim povodom mama i tata, Danijel Nedeljković, organizovali su bajkovitu proslavu.

Svaki detalj bio je posebno osmišljen, a uz razigranu dekoraciju, posebnu pažnju privukla je torta sa motivima popularnog animiranog lika – Stiča.

Slavljenica je pozirala u prelepoj haljini, a Aninin pratioci na društvenim mrežama prokomentarisali su da Sena izgleda kao prava mala princeza.

- Pet godina čiste ljubavi, smeha i čuda. Naša Sena je napunila 5 godina, a mi brojimo blagoslove. Hvala ti što si naš svet obojila najlepšim bojama. Srećan rođendan, ljubavi najveća – poručila je ponosna mama.

Osim Sene, Ana Sević ima i sina Simeona, kao i stariju ćerku Lorenu, koju je rodila dok je bila u braku sa Darkom Lazićem.

