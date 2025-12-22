Ćerka Ane Sević, Sena, napunila je 5 godina. Tim povodom mama i tata, Danijel Nedeljković, organizovali su bajkovitu proslavu.
Svaki detalj bio je posebno osmišljen, a uz razigranu dekoraciju, posebnu pažnju privukla je torta sa motivima popularnog animiranog lika – Stiča.
Pročitajte Suzana Mančić za HELLO! - Ja ću biti nana, moliću lepo!
Slavljenica je pozirala u prelepoj haljini, a Aninin pratioci na društvenim mrežama prokomentarisali su da Sena izgleda kao prava mala princeza.
- Pet godina čiste ljubavi, smeha i čuda. Naša Sena je napunila 5 godina, a mi brojimo blagoslove. Hvala ti što si naš svet obojila najlepšim bojama. Srećan rođendan, ljubavi najveća – poručila je ponosna mama.
Osim Sene, Ana Sević ima i sina Simeona, kao i stariju ćerku Lorenu, koju je rodila dok je bila u braku sa Darkom Lazićem.
Slične Vesti
Veliko slavlje u domu Ane Sević: Ćerka Sena proslavila rođendan, porodica u punom sastavu FOTO
Ćerka Ane Sević proslavila rođendan
12/12/2022Saznajte više
Pročitajte još
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina: Slavljenica kao med, a torta je posebna priča
Ćerka Ane Sević napunila 5 godina
22/12/2025Saznajte više
Suzana Mančić za HELLO!: Ja ću biti nana, moliću lepo!
Suzana Mančić sumira 2025. godinu
21/12/2025Saznajte više
Sunce, palme i okean: Zimovanje Marije Šerifović može da počne
Marija Šerifović otputovala na Bali
21/12/2025Saznajte više
Rade Šerbedžija ima sedmoro unuka: Sergej ima dva prezimena, 18 godina, a slavni deda ispunio mu je veliku želju
Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina
21/12/2025Saznajte više
Rođena sestra Džordža Klunija izgubila bitku sa rakom: Bila je moj heroj!
Preminula sestra Džordža Klunija
21/12/2025Saznajte više
Niko srećniji od roditelja: Bilja i Aca danas primaju čestitke, sin jedinac podelio najlepšu vest
Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića diplomirao
21/12/2025Saznajte više
Komentari (0)