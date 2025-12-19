Norveška princeza Mete Marit suočava se sa ozbiljnim pogoršanjem zdravstvenog stanja zbog plućne fibroze, hronične i neizlečive bolesti pluća koja joj je dijagnostikovana 2018. godine. Bolest uzrokuje otežano disanje i progresivno smanjenje funkcije pluća.

Zbog pogoršanja, norveška kraljevska palata je saopštila da se princeza priprema za moguću transplantaciju pluća, koja će u nekom trenutku biti neophodna. Ipak, ona još nije zvanično stavljena na listu čekanja, ali se obavljaju sve medicinske i logističke pripreme. Photo by Gerald Matzka/Getty Images

Tokom poslednjih godina Mette Marit je više puta morala da smanji ili otkaže javne obaveze, a u oktobru ove godine ponovo se povukla iz javnosti kako bi se fokusirala na lečenje, nakon što su testovi pokazali znatno pogoršanje bolesti.

Da stvari budu gore, norveška prestolonaslednica 52. rođendan provela je vidno zabrinuta i zbog velikog porodičnog problema. Naime, u avgustu je protiv njenog nasjtarijeg sina Marijusa (28) podignuta optužnica za 32 krivična dela i preti mu desetogodišnja kazna zatvora zbog teških optužbi za seksualno i drugo nasilje. Photo by Rune Hellestad/Getty Images

Ukoliko bude proglašen krivim za najteže zločine, preti mu kazna od deset godina zatvora, saopštila je tada tužiteljka Sturla Henriksbe. Suđenje bi trebalo da počne u januaru i trajaće šest nedelja.

Marijus zvanično nije član kraljevske porodice, ali sa njom ima najbliže rodbinske veze, jer ga je supruga prestolonaslednika Hokona dobila iz prethodne veze sa muškarcem burne prošlosti, narkomanom i osuđivanim nasilnikom. Polubrat je buduće kraljice, princeze Ingrid Aleksandre i njenog brata princa Svere Magnusa.

Kako je medijima objavio njegov advokat Petar Sekulić, mladić odbacuje najteže tačke optužnice za silovanje i nasilje, ali planira da se izjasni krivim za neke lakše.

Marijusov očuh, prestolonaslednik Hokon, obratio se javnosti i rekao da je za sve koji su uključeni u slučaj, ova situacija teška i izazovna i da je na sudu da donese odluku.





