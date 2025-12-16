U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!
HELLO! 811 je od srede 17. decembra na kioscima!
Ekskluzivno u HELLO!:
Jelena Rozga: Ova godina mi je bila najlepša i najteža
Marija Šerifović: 2025 mi je bila emotivni rolerkoster!
Suzana Mančić: Udaja ćerke obeležila mi je godinu
Tomi Hilfiger otvara vrata renovirane vile Coral hous u Palm Biču na Floridi
