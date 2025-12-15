Princ Mihailo Karađorđević danas prima čestitke, poseban dan u Topoli

Princ Mihailo Karađorđević danas slavi jubilarni 40. rođendan. Tim povodom fondacija Koreni javno mu je uputila čestitke.

- Naš osnivač, direktor projekta razvoja, nadzorni organ, izvor nonšalantnog humora, majstor za sve, predan otac i drag prijatelj, danas slavi 40. rođendan. Uz najlepše želje pripremili smo niz fotogorafija kroz koje se može steći maleni uvid u neke od uloga NKV princa Mihaila Karađorđevića u našoj zajednici i u porodici – poručili su.

Princ Mihailo Karađorđević, kao što je poznato, sa suprugom Ljubicom i njihovim ćerkama već duži niz godina živi u Topoli. U postojbinu predaka stigao je iz Engleske, gde je rođen i odrastao. Mihailo i njegov brat Đorđe rođeni su u braku kraljevića Tomislava i kneginje Linde, rođene 1949. godine u Londonu, u građanskoj porodici.

Srednji sin kralja Aleksandra i kraljice Marije prethodno je bio u braku sa Margaritom od Badena, a drugi put se venčao 1982. u srpskoj crkvi posvećenoj knezu Lazaru u Birmingemu.

- Ime mog oca kod ljudi još uvek budi pozitivne emocije. Svakodnevno čujem lepe reči i emotivne uspomene od ljudi koji su bili u prilici da ga upoznaju. Moj otac bi pozdravio svakog ko bi prošao pored vile kralja Aleksandra u kojoj je živeo poslednju deceniju svog života, svraćao je turiste na kafu, igrao fudbal sa dečacima. Ljudi ga pamte kao šaljivdžiju, ali istovremeno naglašavaju da je bio prijatan, pravi gospodin. Srećan sam što moje ćerke odrastaju u Topoli i mogu makar da slušaju o svom deki, kad već nisu mogle da ga upoznaju – rekao je jednom prilikom za HELLO!. Nenad Jakovljević

Njegova majka Linda, rođena Engleskinja, takođe živi u Topoli.

- Moja majka je u Srbiju došla nekoliko godina pre mog oca, dok njemu još uvek nije bilo dozvoljeno da se vrati u otadžbinu. Zaljubila se u našu zemlju i naš narod, i tu vezu nije mogao da prekine ni rat, ni gubitak mog oca. Sada je sa nama u Topoli i srećan sam što ima priliku da bude uz naše devojčice dok odrastaju. Njen život je zaista vredan memoara – poručio je princ Mihailo Karađorđević. Nenad Jakovljević





