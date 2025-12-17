Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Momački provod: Princ Hari na skijanju bez supruge i dece, evo ko mu pravi društvo

Autor: | 17/12/2025

Princ Hari uživa otputovao je u Aspen, gde uživa u skijanju.

Na zimovanje je otišao bez supruge Megan Markl, i njihovo dvoje dece,Arči i Lilibet.

Vojvodi od Saseksa društvo pravi argentinski polo igrač Načo Figeras. Njih dvojica upoznali su se 2007. godine i od tada su često igrali utakmice, ali i putovali na odmor.

Svetski mediji zabeležili su opušteno ćaskanje dva prijatelja u planinama Kolorada, kao i da je vojvoda nosio ljubičastu skijašku jaknu i crne skijaške pantalone. Iako je princ Hari imao kacigu i naočare za sunce njegova prepoznatljiva brada ga je “odala”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Načo Figeras u braku je sa argentinskom fotografkinjom Delfinom Blakijer koja, baš kao ni Megan, nije viđena u Aspenu.

Izvor sa lica mesta je za britanski Hello! preneo: "Princ Hari je proveo dan skijajući, a zatim je ručao u jednom od restorana odmarališta. Hari je izgledao srećno, a na stazama mu se, osim Nača, pridružilo još nekoliko muških prijatelja".

 

