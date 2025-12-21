Princ Džordž spreman je za kraljevske dužnosti, sa ocem pripremao obroke za beskućnike

Princ Džordž, zajedno sa ocem, princom Vilijamom, učestvovao je u pripremanju obroka za beskućnike u dobrotvornoj organizaciji “Pasaž” u Vestminsteru. Na taj način otac je ukazao dečaku na probleme sa beskućništvom, kao i na napore organizacija koje pokušavaju da pomognu ljudima koji se sa tim suočavaju.
Dvanaestogodišnji princ Džordž, u društvu oca, pomagao je u pripremi ručka za ljude koje podržava londonska organizacija “Pasaž”. Osim toga, zajedno su pakovali pakete pomoći, kitili jelku i pomagali u postavljanju stolova. Na kraju dana potpisali su se u knjizi posetilaca, na istoj stranici na kojoj su se 1993. godine potpisali princeza Dajana i princ Vilijam, koji je tada imao godina koliko njegov sin danas.
Pročitajte Jelka Nede Ukraden najraskošnija, unuci sa bakom napravili pravu bajku, slika kao sa božićne čestitke
Izvršni direktor dobrotvorne organizacije “Pasaž” naveo je da je princ Džordž učestvovao u pripremi obroka za 150 ljudi.
- Opisao bih ga kao divno dete. Zaista je delovao zainteresovano za posao koji obavljamo, a posebno za razgovor sa ljudima koji koriste naše usluge. Želeo je da se uključi i pomogne, baš kao i njegov tata.
Prvi čovek dobrotvorne organizacije otkrio je da je mali princ pomagao u pripremi jorkširskih pudinga, kao ida mu se čini kako kraljevska porodica pokušava da pokaže svojoj deci kako izgleda život van palate i koliko je važno brinuti o najugroženijima.
Kensingtonska palata je u zvaničnom saopštenju naglasila kako je princu od Velsa bilo važno da Džordžu lično pokaže rad organizacije “Pasaž” i da zajedno provedu vreme volontirajući.
- Obojica su izuzetno uživali u susretu sa zaposlenima, volonterima i korisnicima, kao i u učenju o važnosti rada ove organizacije, čija je predanost, naročito u vreme Božića, neprocenjiva.
