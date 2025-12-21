Princ Džordž spreman je za kraljevske dužnosti, sa ocem pripremao obroke za beskućnike

Princ Džordž, zajedno sa ocem, princom Vilijamom, učestvovao je u pripremanju obroka za beskućnike u dobrotvornoj organizaciji “Pasaž” u Vestminsteru. Na taj način otac je ukazao dečaku na probleme sa beskućništvom, kao i na napore organizacija koje pokušavaju da pomognu ljudima koji se sa tim suočavaju.

Dvanaestogodišnji princ Džordž, u društvu oca, pomagao je u pripremi ručka za ljude koje podržava londonska organizacija “Pasaž”. Osim toga, zajedno su pakovali pakete pomoći, kitili jelku i pomagali u postavljanju stolova. Na kraju dana potpisali su se u knjizi posetilaca, na istoj stranici na kojoj su se 1993. godine potpisali princeza Dajana i princ Vilijam, koji je tada imao godina koliko njegov sin danas.

Izvršni direktor dobrotvorne organizacije “Pasaž” naveo je da je princ Džordž učestvovao u pripremi obroka za 150 ljudi.

- Opisao bih ga kao divno dete. Zaista je delovao zainteresovano za posao koji obavljamo, a posebno za razgovor sa ljudima koji koriste naše usluge. Želeo je da se uključi i pomogne, baš kao i njegov tata.

Prvi čovek dobrotvorne organizacije otkrio je da je mali princ pomagao u pripremi jorkširskih pudinga, kao ida mu se čini kako kraljevska porodica pokušava da pokaže svojoj deci kako izgleda život van palate i koliko je važno brinuti o najugroženijima.

Kensingtonska palata je u zvaničnom saopštenju naglasila kako je princu od Velsa bilo važno da Džordžu lično pokaže rad organizacije “Pasaž” i da zajedno provedu vreme volontirajući.

- Obojica su izuzetno uživali u susretu sa zaposlenima, volonterima i korisnicima, kao i u učenju o važnosti rada ove organizacije, čija je predanost, naročito u vreme Božića, neprocenjiva.





