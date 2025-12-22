Horoskop za 22. decembar: Jarčeve očekuje prijatno iznenađenje, Vodolija neka se pripremi za romantičan susret

Horoskop za 22. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među vama postoje dobre namere.

Posao: Ukoliko vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.

Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav: Postoje određene situacije koje treba izbegavati, jer emotivno rivalstvo uvek ostavlja i različite posledice.

Posao: Ne dopada vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, budite mudri i uzdržani pred saradnicima.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Blizanci

Ljubav: Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.

Posao: Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Rak

Ljubav: Priželjkujete zanimljivije događaje u ljubavnom životu. Susret sa jednom osobom može da vam popravi raspoloženje.

Posao: Potrudite se da pravilno razgraničite svoje obaveze od interesa koji vas vezuju za određene saradnike. Ne treba da trpite nečiju samovolju.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam izlazak ili šetnja.

Horoskop za 22. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedeti na svojim osećanjima i pažnji.

Posao: U rešavanju poslovnih dilema upotrebite svoje intelekutalne sposobnosti, važno je da demonstrirate znanje i paktična rešenja.

Zdravlje: Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije.

Devica

Ljubav: Delujete zadovoljno i inspirativno, dobijate emotivnu podršku od osobe koja ima važno mesto u vašem životu.

Posao: Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rešenjima. Pokazaće se da je uspeh na vašoj strani.

Zdravlje:Učinite nešto korisno u prilog lepšem izgledu i boljem raspoloženju.

Vaga

Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe.

Posao: Ponekad sve deluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Škorpija

Ljubav: Svoju energiju i vreme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti vaša očekivanja.

Posao: Sve ima svoj vek trajanja, a vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i opuštanje.

Strelac

Ljubav: Emotivne dileme ne treba produbljivati pogrešnim odgovorima, partner očekuje da ispunite svoja obećanja.

Posao: U susretu sa saradnicima, povremeno vam nedostaje strpljenje i smisao za diplomatske manire.

Zdravlje: Predahnite i usporite svoj ubzani ritam.

Jarac

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.

Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje:Unosite više tečnosti u organizam.

Vodolija

Ljubav: Važno je da se pripremite za romantičan susret. Neko vas dodatno podstiče na maštovitost i pozitivno raspoloženje.

Posao: Ponekad je teško pomiriti suprotna gledišta koja postoje u rešavanju poslovnih interesa. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.

Zdravlje: Nema razloga za veliku zabrinutost, opustite se.

Ribe

Ljubav: Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na vašu priču.

Posao: Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.

Horoskop za 22. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





