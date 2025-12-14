Kraljica Kamila ne krije razočaranje, Božić će ove godine biti drugačiji

Kraljica Kamila prošlog Božića bila je okružena porodicom, ali ove godine ni sin Tom Parker Bouls, a ni ćerka Lora Lopes neće se pridružiti majci – piše britanski HELLO!.
Kraljica će Božić provesti u njihovoj rezidenciji u Sandrigamu, sa suprugom, kraljem Čarlsom, i njegovom porodicom. Ali, neće joj se pridružiti i njeno dvoje dece.
“Dejli mejl” preneo j reči Kamilinog sina, koji je potvrdio da ni on, ni njegova sestra, ove godine neće biti uz majku.
- Ja ne provodim Božić u Saundrigamu, ,ni moja sestra. Idemo svake druge godine.
Sin kraljice Kamile, Tom Parker Bolus bio je u braku sa novinarkom Sarom Bajs, od koje se 2022. godine razveo. Imaju ćerku Lolu i sina Frederika.
Tom i Lora su prvi put boravili u Saundrigamu sa majkom, za Božić prošle godine, nakon što je kralju Čarlsu dijagnostikovan rak. Takođe, prisustvovali su božićnoj službi u crkvi Svete Marije Magdalene.
- Moja majka je rekla: “Volela bih da dođeš, dugo nisam slavila Božić sa tobom” - ispričao je sin kraljice Kamile, koji je poslednjih 15 godina za praznike bio sa svojom decom.
Na pitanje šta može da očekuje od Božića sa kraljevskom porodicom, odgovorio je: “Znam da ima ćurke i odlaska u crkvu. I moram da ponesem odelo i smoking.”
