Da li je sada prevršila svaku meru? Megan Markl odlučila da deci promeni prezime

Megan Markl promenila deci prezime

Kada je, 6. maja 2019. godine, princ Hari postao otac, šokirao je britansku javnost odlukom da sina oslobodi svih titula koje je stekao rođenjem. U krštenici piše Arči Harison Mauntbaten-Vindzor. Ni princ, ni vojvoda. Isto je ponovio sa ćerkom Lilibet Dajanom, kojoj je dao ime u čast svoje bake i majke. Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images/ Getty Images

On je svakako oduvek znao da je „rezerva”, da neće naslediti krunu i da bi to bio samo pritisak. Uostalom, odselio se na drugi kraj sveta sa porodicom, gde žive kao „civili”. No, koliko god to želeli, jasno je da oni nikada neće biti „sasvim obični” građani.

Hari i njegova supruga Megan Markl priredili su bezbroj šokova britanskom dvoru, a najnoviji je odluka da deci promene prezime. To su obelodanili nakon pokretanja obnovljene veb-stranice sussex.com. Upravo je Saseks prezime koje će ubuduće stajati u dokumentima malog Arčija i njegove sestre. Toby Melville - Pool/ Getty Images

Međutim, internet stranica našla se na udaru kritika. Prvo zbog toga što na njoj stoji grb vojvodstva, iako sada nisu više članovi kraljevske porodice, a drugo – Saseks u nazivu domena ne bi trebalo da se nađe. Još im je kraljica Elizabeta skrenula pažnju da ne koriste Sussex Royal u nazivu organizacije.

Zbog čega su Hari i Megan promenili prezime sinu i ćerki? Pa, nagađa se, zato što je kraće i ceo svet ih već zna kao Saseksove. Uostalom, deca njegovog brata Vilijama u školu su bila upisana pod prezimenom Kembridž, a sada su Vels, u skladu sa novom titulom.

Profimedia