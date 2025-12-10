Katalog prazničnih želja: Usrećite najdraže – Započnite godinu uz Lilly!

Pred nama je najlepši period u godini, protkan prazničnim čarolijama. Za neke možemo i sami da se pobrinemo, a tu je i Lilly koji nam sada već tradicionalno. 5. godinu zaredom, pomaže da one koje volimo obradujemo najlepšim poklonima.

I ove zime Lilly je pripremio specijalnu prazničnu ponudu, osmišljenu da unese još više radosti i topline u poslednje dane godine. Lilly katalog želja donosi brojne pogodnosti koje za članove Lilly loyalty kluba važe od 1. do 14. decembra, dok u njima svi možemo uživati od 15. decembra do 15. januara 2026. Lilly drogerie

Klikni za sreću ONLINE

Praznici donose posebne online ponude koje možete pronaći na lilly.rs. Otkrijte odabrane proizvode i pronađite savršene poklone koji čekaju baš vas, spremni da prazničnu atmosferu učine još lepšom i jednostavnijom. Potražite artikle koje imamo samo online i otkrijte praznične favorite već danas!

Darovi za sve: POKLON SETOVI

Praznici su najlepši kada ih delimo sa onima koje volimo. Pažljivo osmišljeni poklon setovi donose savršenu kombinaciju nege, lepote i pažnje u jednom pakovanju. Bilo da ga poklanjate nekome ili sebi, svaki set je osmišljen da učini praznične trenutke još posebnijim. Otkrijte praznične setove i pronađite poklon koji će se dugo pamtiti.

Mirisne čarolije: PARFEMI

U prazničnom raspoloženju, miris postaje deo čarolije koji nosimo sa sobom. Sladak, svež ili intenzivan, svaki parfem može biti mali luksuz koji prati vaše trenutke tokom celog dana. Ovo je pravo vreme da pronađete onaj miris koji vas najbolje opisuje. Dodajte notu elegancije svojim praznicima. Istražite ponudu i izaberite svoj savršeni miris po sniženim cenama.

Blistava šminka: MAKE - UP

Ove Nove Godine dozvolite sebi da zablistate. Bilo da birate prirodan izgled ili glamurozni sjaj,njihova make-up ponuda ima sve što vam je potrebno za savršene praznične trenutke. Dodajte svom izgledu praznični sjaj, otkrijte ponudu i pronađite svoje favorite po akcijskim cenama. Lilly drogerie

Zimska blistavost: LICE

Hladniji dani zahtevaju dodatnu pažnju, a prava nega čini veliku razliku. Uz pažljivo odabrane proizvode, koža ostaje hidrirana, nežna i zaštićena, bez obzira na vremenske uslove. Dajte svom licu podršku koja mu je potrebna i uživajte u zdravom, blistavom izgledu tokom praznične sezone. Otkrijte proizvode za negu lica i pronađite svoju idealnu zimsku rutinu.

Dečija čarolija

Praznici su vreme nežnosti, topline i posebne brige za najmlađe. Uz blage i pažljivo prilagođene proizvode, svakodnevna nega postaje mali, tihi trenutak ljubavi i sigurnosti. Poklonite deci pažnju koja im je potrebna, jer srećno dete znači i srećan praznik.

Sjaj u kosi

Tokom praznika, kosa zaslužuje posebnu pažnju. Uz pravu negu, ona postaje mekša, sjajnija i spremna za svaki svečani događaj, bez obzira na hladno vreme i česta stilizovanja. Dajte svojoj kosi dozu luksuza i zaštite kako bi izgledala zdravo i negovano tokom cele sezone. Kako drugačije nego pomoću sjajne Lilly ponude za negu kose! Baš tu pronađite proizvode koji će vašu kosu dovesti do savršenstva.

Bilo da pripremate poklone za najdraže ili želite da sebe počastite omiljenim proizvodima, u Lilly Drogerie asortimanu pronaći ćete sve što vam je potrebno. Od nege i lepote, pa sve do malih prazničnih iznenađenja - tu je sve što vam je potrebno za bezbrižnu i radosnu kupovinu.

Nabavite primerak Lilly kataloga, posetite Lilly drogerie i one koje volite obradujte najlepšim poklonima.

U periodu od 01.02.2026. do 01.03.2026. potrošači imaju priliku da vrate svoj katalog u Lilly objekte i ostvare -15% popusta na račun. Ponuda je jednokratna I ne važi za artikle koji su već na sniženju, lekove i poklon-kartice.



Dozvolite da vas praznična čarolija inspiriše pri svakom izboru!





