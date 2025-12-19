Anđelkina novogodišnja dekoracija spremna! Jakša, Čarna i Boža imaju najlepšu jelku u kraju

Nova godina se bliži, a samim tim u domovima vlada praznična atmosfera. Mnogi su se dali na kićenje jelki, a novogodišnja dekoracija Anđelke Stević Žugić unela je u dom poseban sjaj. Ove kao i svake prethodne godine porodica će uživati u porodičnom ambijentu za „najluđu noć” i praznike koji slede, a glumica se pohvalila prelepom fotografijom na kojoj najmlađi članovi uživaju pored jelke. Boško Karanović

Glumica je podelila fotografiju kućnog ljubimca Bože ispred impozantne jelke. Velika, raskošna jelka krasi dnevnu sobu, a primetili smo da su se osim uobičajenih lampica odlučili za ukrase koji su, pretpostavljamo, bili Jakšin izbor.

Inače, dom Anđelke Stević Žugić nalazi se u samom srcu Beograda, blizu Hrama Svetog Save na Vračaru, koji je takođe opremila po sopstvenoj meri i sa puno stila. Iako retko detalje iz privatnog života iznosi u javnost, zahvaljujući društvenim mrežama imali smo prilike da zavirimo u prelep stan u kojem živi sada već četvoročlana porodica.

Prostorom dominiraju svetli tonovi, pastelne boje, mnoštvo ukrasa, fotografija i cveća, a sada centralno mesto zauzima raskošna jelka.

Posebno mesto u dnevnoj sobi zauzima klavir iznad kojeg se nalazi glumičin portret sa sinom. Topao i ušuškan porodični kutak kao stvoren je za opuštanje tokom hladnih zimskih dana, a sada će zahvaljujući novogodišnjoj dekoraciji Anđelke Stević Žugić srećna porodica maksimalno uživati u prazničnoj atmosferi.






