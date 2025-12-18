Deca Princa Vilijama i Kejt Midlton oduševila, mama i tata pali u drugi plan

Koncert "Zajedno za Božić" koji se tradicinalno održava već nekoliko godina za redom, a koji je pokrenula princeza Kejt Midlton i ove godine nije prošao neopaženo. Ovaj važan događaj, u čijem centru je britanska kraljevska porodica i ove godine izazvao je burne reakcije u javnosti. Ovog puta deca princeze od Velsa su definitivno ukrala šou i pokazala kako se moderna monarhija menja iz dana u dan. Photo by Jordan Pettitt - Pool/Getty Images

Iako je to bilo veliko veče za princezu od Velsa, upravo su njeno troje dece ukrala pažnju javnosti, jer su se prvi put zajedno pojavila u javnosti još od juna ove godine.

Princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui su sa roditeljima stigli u Vestminstersku opatiju na petu po redu božićnu službu pesama "Zajedno za Božić", čiji je domaćin bila Kejt.

Ovaj glamurozni godišnji događaj postao je prava porodična tradicija, Džordž i Šarlot prisustvovali su četvrti put, dok je Luis bio prisutan treći put. Dok je pre početka službe razgovarala sa izvođačima, Kejt je otkrila da su njena deca "zaista uzbuđena" zbog događaja, dodajući da je božićni koncert "postao prava tradicija".

Mladi članovi kraljevske porodice, dečaci u elegantnim plavim odelima sa kravatama, a Šarlot u tamnoplavoj baršunastoj haljini sa belom kragnom, ponašali su se besprekorno dok su upoznavali dekana Vestminstera, velečasnog dr Dejvida Hojla, koji je predvodio službu.

Porodica Vels je, ulazeći u opatiju, zastala kako bi ispisala svoja imena na crvenim karticama koje su okačili na Drvo povezanosti, simbol zajedništva i međusobne podrške. Kasnije su deca zauzela svoja mesta i držala su upaljene sveće dok je služba započinjala.

Photo by Aaron Chown - Pool/Getty Images

Kraljevski biograf Robert Džobson rekao je za britanski HELLO!:

- Džordž, Šarlot i Luis pokazuju zavidnu smirenost na javnim događajima i razvili su prirodnu opuštenost pred kamerama i publikom. To je, bez sumnje, rezultat načina na koji su vaspitavani i moderne monarhije koju njihovi roditelji oblikuju. Džordž je posebno zanimljiv, nekada je delovao povučeno i stidljivo, a sada je sve samouvereniji. Možda nećemo dugo čekati da ga vidimo kako čita odlomak na nekoj od majčinih božićnih službi.

Princeza Kejt zablistala je u zelenom kaputu modne kuće Catherine Walker sa krznom na kragni, crnim čizmama sa visokom potpeticom i upečatljivim dijamantskim minđušama u obliku zvezda britanskog draguljara Robinsona Pelhama.

Kraljevska porodica, ali i članovi njene šire porodice, još jednom su došli da pruže podršku princezi na događaju koji je ove godine bio posvećen slavlju ljubavi u svim njenim oblicima.





