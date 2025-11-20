Megan Markl progovorila o braku sa Harijem: Niko me na svetu ne voli više od njega

Megan Markl pojaviće se na naslovnoj strani novog izdanja magazina “Harper‘s Bazaar”, za koji je dala i ekskluzivni intervju.
Vojvotkinja od Saseksa, koja i dalje dobija ogroman publicitet, govorila je o raznim temama, uključujući i njen božićni specijal koji na Netfilx stiže 3. decembra.
Pročitajte Misteriozni nestanak fotografija Megan i Harija sa Instagrama! Otkriveno ko je zahtevao da budu obrisane
Posebnu pažnju privlače reči izgovorene o braku s princem Harijem, koga oslovljava nadimkom “H”. Istakla je da joj je on najveća podršak u svemu što radi, pa dodala:
- On me voli tako hrabro, potpuno. Ima i drugačiju perspektivu jer vidi medije kako ih ja ne vidim. Niko me na svetu ne voli više od njega, pa znam da će se uvek pobrinuti da me zaštititi.
Otkrila je i to da veliki deo njegove privlačnosti leži u razigranosti i dečjem čuđenju koje nosi u sebi.
- To me je toliko privuklo, a i u meni je zatim probudio isto. Ta se razigranost prelila na svaki deo našeg života. Čak i u poslovnim projektima želim da se igramo, zabavljamo, istražujemo i budemo kreativni – rekla je Megan Markl, ističući da je tokom godina provedenih u centru medijske pažnje naučila postaviti jasne granice i pronaći vlastitu stabilnost.
- Mislim da su moje granice postale čvršće. S vremenom jednostavno naučite na različite načine zaštiti sebe.
