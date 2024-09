Hari se vraća kući, a Megan? Vojvotkinja pred životnom dilemom, ovome se nije nadala

Povratak princa Harija u London najavljen je za 30. septembar kada će prisustvovati dodeli Velčajld.

Čini se da je Megan Markl razmatrala dve glavne opcije dok je njen suprug princ Hari odlučio da se vrati u svoju domovinu. Profimedia

Da bi potvrdio svoju posetu, bivši član kraljevske porodice je objavio izjavu u kojoj je rekao da mu je još jednom "počašćen" da prisustvuje ovom pažljivom događaju, "proslavljajući izuzetnu hrabrost i dostignuća dece koja žive sa složenim medicinskim potrebama".

Međutim, nije potvrđeno da će vojvodina supruga prisustvovati ovom događaju.

Kako prenose mediji, Megan se nalazi pred ozbiljnim problemom.

Stručnjak za odnose s javnošću Rene Smit izjavila je da bi možda mogla da dođe kako bi podržala svog partnera, ali bi se, s druge strane, plaši je pomisao da bi je Britanci izviždati.

U razgovoru za Ekpress.co.uk, rekla je:

- Meganin potencijalni povratak u Veliku Britaniju sa Harijem mogao bi da prođe i dobro i loše. S jedne strane, to bi joj moglo pružiti priliku da pokaže solidarnost i podršku Harijevim dobrotvornim naporima.

Napomenula je da bi to povećalo njenu popularnost među britanskom generacijom Z, koja je sve više favorizuje prema nedavnoj anketi.







Profimedia

Ali, Renae je izrazila zabrinutost da bi Meganin povratak „mogao ponovo da izazove kritike onih koji joj ne pružaju podšku, posebno ako mediji prebace fokus sa dobrotvornog događaja na njen tekući razdor sa kraljevskom porodicom“.

Važno je napomenuti da bračni par Montesito nije dao nikakve zvanične komentare o ovom pitanju.