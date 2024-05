Dok Hari i Megan uživaju u poseti Nigeriji, Britanci besne: Sram ih bilo, ko im je to dozvolio!

Princ Hari i Megan Markl juče su stigli u trodnevnu posetu Nigeriji.

Već prve fotografije iz glavnog grada Abudže otkrile su koliko je par srećan što ima priliku da prvi put boravi u toj afričkoj zemlji. Međutim, Britanci prilično glasno negoduju. Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundations

Ko im je dozvolio? U čije ime su otišli? Koga predstavljaju? Zar ih nije sramota?... Ovakva i slična pitanja ne prestaju da se nižu na društvenim mrežama.

Kao što je opšte poznato, Hari i Megan više nisu visoki članovi kraljevske porodice i jasno je da bez posebne dozvole ne mogu da idu u zvanične posete, ali – princ je dobio poziv da dođe u Nigeriju.

Pozvala ga je vojska te zemlje, u klopu promocije „Invictus Games“, sportske manifestacije koju je on, kao bivši pripadnik britanske armije, osnovao sa ciljem da pomogne ratnim veteranima, penzionisanim i ranjenim vojnicima, kao i njihovim porodicama. Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundations

Iako više nema pravo da nosi oficirsku uniformu sa svim počastima, Hari je pozdravio visoke predstavnike nigerijske armije, koji su mu i salutirali.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa dočekani su uz najviše počasti, kao pravi prinčevski par.

Megan je za ovo putovanje odabrala nekoliko sjajnih stajlinga o kojima se naširoko piše, a tokom razgovora sa predstavnicima raznih nigerijskih organizacija, naročito sa dedom, nije skidala osmeh s lica. Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundations

- Vidite li zašto sam se udala za njega? On je tako pametan... I tako inspirativan, jer govori istinu – rekla je Megan dok se Hari obraćao učesnicima jednog skupa.





Njih dvoje još jednim povodom borave u Nigeriji. Reč je o humanitarnoj misiji koju sprovode u okviru njihove fondacije "Archewell". Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundations

Princ često putuje u Afriku, i čini se da je tamo najsrećniji. Veoma je vezan za Crni kontinent, baš kao što je bila i njegova majka.

Upravo to je jedna od stvari koja posebno iritira Britance. Naime, mnogi smatraju da Hari pokušava da stekne poene i povrati simpatije javnosti u domovini kopirajući lik, delo i misije pokojne princeze Dajane.