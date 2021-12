POKLON KOME SVAKE GODINE RASTE VREDNOST

Decembarska praznična euforija hvata svoj poslednji zalet pred veliko novogodišnje finale. Ovo je vreme kupovine poklona, druženja, deljenja ali i vreme preispitivanja i novih odluka. Odluke koje donesemo danas, ustrojiće naše sutra, našu 2022. godinu ali i ostatak naših života.

Ceo ljudski vek je podeljen na 3 ključna segmenta: spavanje, koje nam odnosi trećinu vremena, porodicu i prijatelje, kojima posvećujemo drugu trećinu, i posao, koji zauzima poslednju trećinu. Ako ste se već pobrinuli za udoban krevet i jastuk, ako ste srećni sa svojim privatnim okruženjem, najveći pomak u kvalitetu života postići ćete kroz unapređenje posla.

Karijerni rast i razvoj u velikoj meri se razlikuje danas nego u vreme naših roditelja. Dok su u prošlom veku ključni pokazatelji uspeha bili stepen obrazovanja i visina primanja, danas je to u velikoj meri promenjeno raznim dodatnim faktorima koji u velikoj meri doprinose celoj slici. Neki od njih su: raditi posao koji voliš, fleksibilnost (po pitanju radnog vremena ili mesta sa koga se radi), količina pritiska i stresa, razni benefiti koji prate osnovnu zaradu i slično.

Industrija koja danas nudi najprimamljivije uslove rada, najveću zaradu i najbolje benefite je bez dileme IT industrija. Nedavno istraživanje “Puls srpske IT zajednice” pokazalo je da su plate IT kandidata i do tri puta više u odnosu na prosečne plate u drugim sektorima. Ironično ali, količina vremena i truda koju je potrebno uložiti u savladavanje neke IT veštine nije ni izbliza zahtevna i složena kao u mnogim drugim delatnostima (na primer: medicini, ekonomiji, pravu). Ne zahteva čak ni formalno fakultetsko obrazovanje, dovoljno je biti edukovan i osposobljen za rad na juniorskom nivou i već tada se otvara ogroman broj vrata na domaćem, ali i globalnom tržištu rada.

Zato ove godine donosimo najbolju preporuku za novogodišnji poklon u duhu stare poslovice:

“Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan. Naučite ga da peca i nahranićete ga za ceo život.”

Darujte sebe ili dragu osobu nekim od IT online kurseva u CUBES IT školi i imate mogućnost da osvojite veliku uštedu u novogodišnjoj akciji. Ali ima i više od toga! “Naučite nekoga da peca”, tj. povedite ga kroz ovakvu karijernu i životnu promenu i tada stičete mogućnost da osvojite neku od sjajnih nagrada: najnoviji MacBook Air laptop, Samsung Galaxy S21 mobilni telefon ili Samsung Galaxy Watch 4, pametni sat poslednje generacije. Više o samoj akciji saznaćete na sajtu cubes.edu.rs ali požurite jer što pre se priključite akciji, veće su šanse da osvojite nagrade! Srećna nova karijera, srećna Nova 2022!