Kako postati deo IT sveta, najplaćenije industrije u Srbiji?

Istražili smo i evo šta smo saznali!

Već nekoliko godina za redom, jedno zanimanje se pominje na svim listama najplaćenijih poslova - PROGRAMIRANJE.

Ista je situacija prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gde je prosečna plata za oblast Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti u junu mesecu ove godine iznosila 241.533 rsd.

Osim činjenice da u Srbiji programeri trenutno najbolje zarađuju, ovo je i jedno od najtraženijijh zanimanja kod nas. Svakog dana možemo pronaći oko 2.000 oglasa za posao (izvor: helloworld.rs).

Zbog toga, ne iznenađuje da je sve veći broj zainteresovanih da učestvuje u podeli programerskog kolača. Jasno je zašto je omladina, koja tek upisuje fakultet i bira svoje zanimanje, privučena celokupnom pričom, ali sve je više ljudi koji odluče da u potpunosti preokrenu svoju karijeru i počnu učenje jedne potpuno nove oblasti iz početka!

Međutim, postavlja se pitanje ODAKLE KRENUTI? Koji PROGRAMSKI JEZIK izabrati?

Put učenja programiranja najčešće započinje Google pretragom - „Koji programski jezik prvo da naučim?“

Statistike govore jedno, škole programiranja drugo, a prijatelji programeri savetuju nešto treće.

Koga poslušati?

Faktore koje sigurno treba uzeti u obzir su:

1.Tržište rada za programski jezik - prema podacima iz avgusta ove godine, na globalnom nivou, trenutno najpopularniji jezici su Python, C i Java. Medjutim, prema sajtovima koji nude poslove, u Srbiji je malo drugačija situacija. Najveća je potražnja za Java Javascript, Python i PHP programerima.

2. Koliko je jezik jednostavan za učenje - naravno, ovo je nešto što zavisi od više faktora i od samih preferencija koje svako od nas ima. Zbog toga smo pitali Marka Dragonjića, predavača i direktora Cubes IT škole, koji programski jezik on preporučuje početnicima.

“Ne možemo izdvojiti jedan programski jezik i reći da je najlakši, ali ako bi trebalo dati preporuku odakle početnici da krenu, HTML i CSS su dobar izbor. Iako nisu programski jezici, oni predstavljaju osnovu web razvoja i dobar način da se oni, koji do sada nisu imali nikakvog programerskog iskustva, upoznaju sa kodom. Najvažnije je da ljudi koji ulaze u svet programiranje znaju da je najbolji programski jezik onaj koji dobro znaš".

3. U kakvoj vrsti posla biste najviše uživali - ovo pitanje je važno za sva zanimanja. Šta je to što vas motiviše? Koja vrsta posla vas pokreće? Ako ni sami niste sigurni na osnovu opisa kurseva koje pretražujete koji je idealan za vas, preporučujemo da uradite test preferencija i saznate koji ste tip programera:

1. 🕵 Analitični programer

2. 👨‍🎨 Kreativni programer

3. 👨‍🏫 Logički programer

Testu možete pristupiti OVDE

Ukoliko smo vam pomogli i sada znate sa čime biste započeli, iskoristite Back To School akciju u Cubes IT školi i ostvarite do 30% popusta!