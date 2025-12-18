Deseti Teen Talk: Poraz ne definiše ko ste — već način na koji iz njega izađete

Jubilarni, deseti Teen Talk, održan je u Ložionici u organizaciji marketinške agencije Advertising Solutions. Događaj koji iz godine u godinu okuplja veliki broj tinejdžera otvorila je Nataša Vulin, ističući da je cilj konferencije da mladima ponudi prostor za otvoren i iskren razgovor o temama koje ih se direktno tiču. Foto Akcija

Tokom dana smenjivale su se teme koje su bliske tinejdžerima, od uticaja društvenih mreža i algoritama, preko prvih profesionalnih dilema, do zdravlja i međuljudskih odnosa. Govoreći o digitalnom svetu u kojem mladi odrastaju, Robert Čoban je naglasio da „algoritmi nisu naši neprijatelji, ali mogu postati problem ako im prepustimo da oblikuju naše stavove bez razmišljanja“. Psiholog Gordana Nikolić dodala je da mladi danas odrastaju pod konstantnim pritiskom poređenja, dok je studentkinja psihologije Ana Vučićević poručila da je ključno razvijati kritički odnos prema sadržajima koje svakodnevno konzumiraju.

U nastavku programa, Jovan Bugarčić i Srđan Vasić govorili su o prvim profesionalnim koracima i greškama koje su im pomogle da se razviju. „Niko ne počinje sa savršenom idejom, ali je važno da počne“, rekao je Jovan, dok je Srđan poručio da „neuspeh nije znak da treba stati, već da treba menjati pristup“.

Jedan od najzapaženijih segmenata bila je Teen Ordinacija, u kojoj je dr Vanja Đurić otvorila temu zdravlja mladih, sa posebnim osvrtom na problem gojaznosti. „Gojaznost tinejdžeri često doživljavaju kao estetski problem, ali ona je hronično stanje koje ne boli i čije se posledice vide tek godinama kasnije, kada je mnogo teže reagovati", poručila je dr Đurić. „Osim što vodi ka ozbiljnim zdravstvenim problemima, gojaznost ima i snažan psihološki aspekt, zbog čega je važno razvijati zdrave navike, pre svega kroz redovne obroke i svesan odnos prema hrani."

Razgovor o veštačkoj inteligenciji otvorio je Ivan Bildi, koji je istakao da alati poput ChatGPT-ja mogu biti korisni, ali samo ako se koriste promišljeno. „AI može da pomogne da brže dođete do informacija, ali ne može da razmišlja umesto vas“, rekao je Bildi.

O HPV-u, prevenciji i značaju imunizacije govorila je ugledni virusolog, prof. dr Ana Banko, ističući da je pravovremena informisanost ključna za zaštitu zdravlja. „HPV je izuzetno rasprostranjen virus, ali se o njemu i dalje govori tiho — zato su prevencija, vakcinacija i tačne informacije ono što pravi razliku“, poručila je dr Banko, naglašavajući da je važno da mladi dobiju pouzdane i razumljive odgovore, bez straha i stigme.

Umesto priče o medaljama, šampioni Filip Filipović i Nemanja Majdov govorili su o padovima i mentalnoj snazi. „Ljudi vide pobede, ali ne vide trenutke kada sumnjate u sebe", rekao je Filipović, dok je Majdov poručio mladima da „poraz ne definiše ko ste — već način na koji iz njega izađete".

Posebno interaktivan je bio blok posvećen ljubavi i odnosima. Influenseri Enea Radulović i Magazin Marko govorili su o granicama i samopoštovanju. „Ljubav ne bi trebalo da vas sputava ili kontroliše, već da vam daje osećaj sigurnosti“, poručila je Enea, dok je Magazin Marko dodao da su iskrenost i komunikacija osnova svakog zdravog odnosa.

Deseti Teen Talk još jednom je potvrdio da iskrene priče, realni uzori i otvoren razgovor imaju najveću snagu, posebno kada se obraćaju generaciji koja tek traži svoje mesto u svetu.

Konferenciju su podržali Jogood voćni jogurt, KitKat cereal, HPVne info platforma Udruženja Roditelj, Rilastil, Nestlé, Olimpijski centar Jahorina, Novo Nordisk i Chips Way.

