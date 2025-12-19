Beograd zasijao u znaku BLING-a: Breskvica, Sergej Pajić i brojne zvezde na glamuroznom lansiranju novog parfema brenda ARMAF

Beograd je sinoć bio u znaku glamura i svetskog luksuza. Novi parfem Club de Nuit BLING brenda Armaf svečano je predstavljen na ekskluzivnom događaju koji je okupio veliki broj poznatih ličnosti, influensera iz regiona i sveta, kao i medija, pretvarajući prestonicu u pravu mirisnu pozornicu inspirisanu Dubaijem.

Među zvanicama su se našle brojne zvezde domaće scene - Breskvica, Sergej Pajić, Teodora Popovska i mnogi drugi, dok su influenseri i lifestyle kreatori dodatno doprineli atmosferi večeri o kojoj se već govori na društvenim mrežama. Anronio Ahel / ATA Images Anronio Ahel / ATA Images

Centralni trenutak večeri bio je spektakularni grand reveal parfema Club de Nuit BLING, mirisa koji simbolizuje samopouzdanje, prepoznatljiv stil i snažno prisustvo. Inspirisan duhom Dubaija, BLING je osmišljen kao miris za one koji žele da budu primećeni i zapamćeni. Skymusic

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je upravo Beograd izabran za evropsko lansiranje ovog parfema, što dodatno potvrđuje značaj domaćeg tržišta. Za realizaciju događaja zaslužna je kompanija DP Lux, jedan od vodećih evropskih distributera parfema i kozmetike, koja već godinama donosi najpoznatije svetske brendove publici u Srbiji i regionu. Skymusic

Iza brenda Armaf stoji Sterling grupa, globalni igrač sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i prisustvom u više od 130 zemalja. Club de Nuit BLING nastao je u saradnji sa zvezdom Netflixovog reality programa Dubai BLING - Ebraheemom Alsamadijem, čija vizija savremenog luksuza i modernog glamura daje parfemu jedinstven identitet.

Lansiranje u Beogradu pokazalo je da je grad postao važna stanica na mapi velikih svetskih beauty događaja, ali i da interesovanje za BLING tek počinje - baš kao i priča o parfemu koji je sinoć bio u centru pažnje. Skymusic





