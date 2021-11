Da li je bolji posao promena koja vam je potrebna?

Da li znate da jedna osoba prosečno promeni posao 12 puta u toku svoje karijere? Dosta toga se promenilo u odnosu na vreme kada su naši roditelji započinjali karijere, kada se u penziju išlo iz iste kompanije u kojoj se započinjalo.

Ovakvu vrstu "lojalnosti" milenijalci ne smatraju dobrom. Oni se, za razliku od roditelja, mnogo lakše opredeljuju za promenu, i to ne samo poslodavca, nego kompletnog zanimanja. Prema nekim istraživanjima 75% njih smatra da je promena posla na svakih nekoliko godina korisna za njih. Pored milenijalaca, sve više i druge, radno sposobne populacije, se opredeljuje za promenu, a razlozi za to su brojni.

Jedan od razloga je jer ne smatraju da su poslodavci takođe lojalni svojim zaposlenima, u situacijama kada su spremni da olako otpuste svoje radnike, koji su u istim kompanijama čak i po više decenija, usled privatizacije ili smanjenja obima posla. Takođe, ovome možemo pridodati i činjenicu da veliki broj poslodavaca svoje zaposlene može smatrati lako zamenljivima, te ne osećaju potrebu da zadrže radnika.

Značajan razlog za promenu svakako jeste i veća novčana naknada, koju prelazak na novu poziciju može da donese. Rad u jednoj kompaniji, uglavnom i donosi povremena povećanja plate, ali ta povećanja ne moraju biti značajnija, ni kompetitivna u odnosu na platu koja se može ugovoriti prelaskom u novu kompaniju.

Ovaj trend drastično je povećan u toku pandemije Korona virusa, tokom koje su se radne navike promenile, pa je sada mogućnost rada od kuće jedna od značajnih uslova za novi posao, ali i postojanje balansa između posla i privatnog života.

Kao što je navedeno, sve više ljudi se pored promene same kompanije, opredeljuje i za promenu zanimanja.

Mi vam možemo predložiti industriju koja odoleva ekonomskim krizama i pandemijama, koja ulaže u svoje zaposlene, omogućava im mnoge benefite, ali nudi i kompetitivnu zaradu.

Uz to, na tržištu rada u Srbiji, ali i van nje, postoji velika potražnja za ovim zanimanjima, što garantuje lak pronalazak posla.

Reč je, možda pretpostavljate, o IT industriji. Ukoliko smatrate da imate sklonosti za bavljenjem ovim poslom, ali se brinete jer nemate niakakva tehnička predznanja, nemojte da vas to obeshrabri, jer su mogućnosti za sticanjem znanja u današnje vreme raznovrsne. Od fakulteta i viših škola, ali i do intenzivnih škola programiranja i online obuka, pregršt je načina da ovladate ovim modernim i plaćenim zanatom. Takođe, pored inženjerskih poslova, brojne su pozicije koje nisu vezane za programiranje - dizajn, digitalni marketing, menadžment i mnoge druge.

Uvek imajte na umu da je život kratak da biste se bavili poslom koji vas ne ispunjava, pa je pronalazak pravog zanimanja ključan.

