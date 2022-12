Novogodišnje odluke - put ka uspehu ili nepotrebni teret?

Trend novogodišnjih odluka je svuda oko nas - na TV-u, novinama, portalima, društvenim mrežama… Svake godine, u ovo vreme, vodi se slična diskusija - da li su novogodišnje odluke dobra stvar? Da li nas pokreću ili su razlog našeg nezadovoljstva kada ih već posle nekoliko nedelja prekršimo?

Nova godina, nov(a) ja - da li je to baš tako jednostavno?

Zagovornici teorija da su novogodišnje rezolucije samo teret koji pojedinci sebi postavljaju imaju nekoliko argumenata, a kao najveći problem se uglavnom ističe pritisak koji mogu da stvore - da ova godina bude najbolja do sada! A neispunjavanje ovog očekivanja može dovesti do razočarenja.

iStock

Drugi problem jeste što mnogi ciljevi koje ljudi sebi postavljaju uključuju postizanje nerealnih ili neodrživih rezultata. Na primer, ciljevi vezani za izgled mogu stvoriti nepodnošljiv pritisak za mnoge ljude.

Dodatno, problem je očekivanje promene preko noći - da imamo drugačije navike, poglede na život i razmišljanje, praveći jednačinu Nova godina - Nov(a) ja! Različita istraživanja su pokazala da ovo nije realno, jer za stvaranje novih navika potrebno je prosečno oko 66 dana. Zbog toga i ne čudi što statistike kažu da manje od 8% ljudi ostane istrajno i uspe ispuniti svoje novogodišnje odluke.

Recite DA nečemu boljem!

Međutim, bez obzira na ovu statistiku, ne znači da su novogodišnje odluke beskorisne i da treba u potpunosti da ih se odreknemo. Mnogo je važnije da se fokusiramo na svoje ciljeve i da radimo na njima svakog dana, čak i ako se susretnemo s poteškoćama.

Najbolje je da na novogodišnje odluke gledate kao na pomoć na putu do uspeha. One predstavljaju podsetnik da budemo bolji i posvećeni svojim ciljevima. Zbog toga, i kada se desi da kliznemo i skrenemo sa staze, bitno je da se vratimo kada budemo spremni. Napredak nije linearan put. Umesto da budete strogi i nerealni prema sebi, naučite da budete strpljivi i da oprostite sebi greške.

iStock

S druge strane, novogodišnje odluke mogu i da nas motivišu da se posvetimo nečemu što smo ranije samo sanjali, kao što je promena karijere. A to je promena koja te vuče da kažeš DA.

Promena karijere - cilj za narednu godinu

Daćemo primer. Shvatili ste da niste zadovoljni svojim poslom i pravcem u kojem se kreće vaša karijera. Promena je ono što vam je zaista potrebno. Mnogi su se našli u sličnoj situaciji, a Nova godina može stvoriti dodatni podsticaj da se konačno posvetite ličnom razvoju i unapredite svoju karijeru.

Kako vam mi možemo pomoći na tom putu? Nudeći vam mogućnost usavršavanja u oblasti koja je trenutno najpopularnija i najisplativija - informacione tehnologije. Zvuči kompleksno i teško, uglavnom i jeste, ali postoje i pozicije koje nisu previše zahtevne i nesavladive za učenje. Posebno ukoliko imate prave osobe koje će vas podučiti i pokazati vam šta je potrebno da naučite kako biste započeli karijeru u IT-u.

Mesto na kome možete ostvariti ovaj cilj zove se Cubes School, škola programiranja, koja osobe bez ikakvog prethodnog iskustva može naučiti i osposobiti za samostalan rad na pozicijama u IT kompanijama, a iskustva polaznika govore u prilog tome.

iStock

Ukoliko ne želite da počnete sa promenama od 1. januara, ne brinite! Prijave za online kurseve su uvek otvorene, možete započeti učenje onda kada budete spremni.

Ukoliko želite da na ovo putovanje pođete što pre, imamo dobru vest - sada to možete učiniti uz popust do 40% na cene za sve online kurseve programiranja, uz novogodišnju akciju koja traje od 27. decembra do 9. januara!

Neka Nova godina bude baš onakva kakva VI želite da bude!