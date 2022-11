PROGRAMIRAJ SVOJ SVET: Stekni diplomu IT stručnjaka uz PONUDU GODINE

Svet koji nas okružuje definisan je novim tehnologijama koje, hteli mi to ili ne, menjaju način života. U Srbiji je trenutno najtraženije zanimanje na tržištu - programer. Njihove plate su moćne! A dobra vest je da i vi možete da se uključite u IT utakmicu tako što ćete naučiti programski jezik i za to biti odlično plaćeni. Usput se zabaviti i kreirati uzbudljive stvari.

Na skeneru stvarnosti IT profil dominira. Programiranje je postalo zanimanje u trendingu pa tako u Srbiji na stotine tech firmi ubrzano radi na razvoju naprednih tehnoloških rešenja, proizvoda i softvera.

Iskoristite odmah ponudu godine prestižne IT škole Cubes School koja u specijalnoj akciji za Black Friday i Cyber Monday obezbeđuje čak 50% popusta na kompletnu ponudu kurseva!

Predrasude o programiranju

Iako nam programiranje u prvi mah deluje kao usamljenički posao, gde 20 sati dnevno gledamo u kod - to je teška predrasuda. Većina ljudi ne poznaje situaciju izbliza i zato lako odustane. Možda jednostavno nisu naišli na pravu školu, ili na nekoga ko im “iz prve ruke” može reći kako zaista stoje stvari.

Svakodnevica jednog programera je, zapravo, vrlo dinamična. Uglavnom se radi u timovima, gde je interakcija neprekidna. Projekti su raznovrsni i izazovni. Zamislite da je u vašim rukama mogućnost da kreirate kompletan veb sajt, novu aplikaciju, video-igricu ili softver. Satisfakcija dolazi i u vidu fenomenalnog radnog okruženja jer IT firme, po pravilu, nude odlične uslove rada. A posebna stimulacija jeste plata, koja spada među najveće u zemlji.

Programerska veština otvara mnoga vrata. Dovoljno je da u pretraživaču otvorite jedan od sajtova sa ponudom IT poslova i počnete sa prijavljivanjem, a verovatnoća da vas pozovu na razgovor je do 60% veća nego kod klasičnih zanimanja na tržištu rada. Pored naše zemlje, imate mogućnost da se prijavite i za pozicije u inostranstvu, budući da se programski jezici “govore” svuda na svetu.

Kako vaše iskustvo bude raslo, mnogo ređe ćete pretraživati poslove, već će posao pronalaziti vas, a ponude regrutera na poslovnim mrežama gotovo da će postati svakodnevnica.

Cubes IT škola - više od učenja i programiranja

IT sektor je u poslednjih 20 godina eksplodirao, a visoko obrazovanje više nije preduslov za zaposlenje. Pojedinci su shvatili da uz pomoć dobre edukacije, mogu da promene svoj životni standard iz korena. Međutim, postoji stavka koja pravi razliku. A to je - posvećena škola koja vam direktno pomaže da se zaposlite. Od izbora edukativne ustanove zavisi, ne samo vaše buduće IT usmerenje, nego i stav koji ćete imati o programerskom poslu - u godinama koje dolaze.

Cubes IT škola je u rekordnom roku stekla epitet vrhunske obrazove ustanove. Edukacija je bazirana na praktičnom radu, kroz obuku koju drže prestižni predavači, a koji su senior programeri, zaposleni u kompaniji Cubes. Od početka je sve usmereno ka uspešnom započinjanju nove karijere polaznika - nastava, gradivo, uz dosta praktičnog rada, kao i rada na realnim projektima. Zašto ne proverite odmah koja vrsta programiranja vama najviše leži? Uz ovaj test Cubes IT škole ćete se zabaviti, ali i dobiti sugestije šta je sve moguće u perspektivnom svetu programiranja.

Dakle, neka avantura počne! Imajte u vidu da je za one najbolje obezbeđena praksa u Cubes-u nakon uspešno završenog kursa, sa mogućnošću zaposlenja u okviru firme.

Iskoristite priliku koja se retko javlja. Samo od 25. do 28. novembra, Cubes IT škola nudi vam najbolju ponudu ove godine - čak 50% popusta na sve onlajn kurseve.

Učestvujte u specijalnoj Black Friday i Cyber Monday akciji i po promotivnoj ceni upišite školu sa kojom ćete stići do željene IT karijere. Prijavite se ODMAH!