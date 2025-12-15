Maja Ognjenović prima čestitke, najlepša vest stigla na kraju godine

Maja Ognjenović, iako ima 41 godinu ali i dalje igra odbojku i to na vrhunskom nivou.

Kao kapiten predvodila je svoj klub, italijanski Skandiči u pohodu kao tronu, da bi 2025. završila ovenčana titulom prvaka sveta.

Maja Ognjenović sada u svojoj kolekciji ima dva zlata sa planetarnog šampionata klubova, a prvo je osvojila pre devet godina sa Ezačibašijem. Takođe, ima i dve bronzane medalje.

- Znam da se bliži kraj moje karijere. Kada vidim kako me navijači i odbojkaška zajednica dive, poštuju i pokazuju svoju ljubav, zaista dvaput razmislim pre nego što odustanem. Volim da igram. To je divna stvar, ali istovremeno je pomalo tužno pomisliti da će se jednog dana završiti, jer se približavam kraju. HELLO! arhiva

- Ne znam kako ću se nositi sa tim, ali saznanje da me toliko ljudi voli je veoma posebno – izjavila je nedavno cenjena odbojkašica, dodajući da i dalje mnogo uživa u igranju.

Za razliku od blistave profesionalne godine, iza Maje je turbulentan period na privatnom planu.

Kao što je poznato, nedavno je okončala dugogodišnji brak sa Danilom Ikodinovićem.







