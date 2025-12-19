Najudobnije cipele za najluđu noć: U njima možete plesati koliko god želite

Bliži se vreme kada se svetla grada pretvaraju u blještave piste, muzika lupa do ranih jutarnjih sati, a plesni podijumi postaju mesto gde treba zablistati. Ako želite da budete primećene, ne morate da žrtvujete udobnost, pravi par cipela može biti vaša tajna moć.

Ove sezone glamur dolazi u formi sjajnih detalja, šljokica i kristala, dok blok potpetice i podesivi remenčići omogućavaju da plesate do zore bez bolnih stopala. Bilo da planirate elegantnu večernju kombinaciju ili casual party outfit, savršene cipele spajaju stil i komfor i čine da svaka vaša pojava bude nezaboravna. Chris Smart/Shutterstock

Metalik, šljokice i kristalići idealni su sastojci cipela za najluđu noć u godini. A kada im se pridruže blok potpetice i remenčići koji osiguravaju udobnost, u pravom paru moći ćete plesati do zore. Ove sezone blještavilo sitnih šljokica i raznobojnih kristala nije dominiralo samo na odeći – sjajni detalji prešli su i na cipele. Sandale, salonke, pa čak i gležnjače sa blok potpeticom krase modne police.

Ovi modeli su savršeni modni dodatak uz malu crnu haljinu i najlon čarape, ali će sjajno izgledati i uz jednostavnu majicu i jeans. Ovih praznika maksimalizam je u fokusu, a blistave cipele odlično se uklapaju uz sjajni nakit i glam outfite.

Trendovi sa pista modnih kuća poput Coach, Chanel i Saint Laurent proširili su se na high street kolekcije – što znači da sjajne i udobne cipele možete pronaći u mnogim popularnim brendovima.

7 hit modela i njihove cene u prodavnicama:

Bershka – party sandale oko 2.335 RSD

Pull&Bear – sjajne cipele oko 1.869 RSD

Stradivarius - oko 3.600 RSD

