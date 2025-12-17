Nova godina, novi kvalitet života

Arhitektkinja i osnivačica studija za dizajn luksuznih enterijera “KRIOSÁ” za kraj godine govori o o promeni prostora, uređenju doma I razlikama između prosečnog I luksuznog enterijera. Kako prostor utiče na naše raspoloženje i energiju, i zašto promišljeno uređenje nije luksuz, već potreba savremenog života otkriva nam Kristina Rvović. Annarhist Digital

Kraj godine je vreme kada ljudi razmišljaju o promenama. Da li promene prostora u kojem boravimo mogu uticati na kvalitet života?

- Apsolutno! Prostor nam često “šalje signal” da nešto treba da se menja. Imala sam klijentkinju koja je stalno radila iz jedne iste fotelje, okružena stvarima koje joj nisu služile. Kada smo redizajnirali njen stan, rekla je da je doslovno prodisala. Ako je prostor funkcionalan, mi funkcionišemo bolje.

Kako da znamo da li naš dom odgovara životu koji živimo?

- Prvi znak su male frustracije u svakodnevnom životu. Ako stalno odlažete stvari na “privremeno mesto”, ako vam nedostaje kutak za odmor, ako ujutru gubite vreme tražeći osnovne stvari – to su prvi znaci da dom ne prati vaše navike. Kvalitetan prostor bi trebalo da olakšava život, am ne otežava.

Šta nam ambijent može reći o osobi koja u njemu živi?

- Ambijent najviše govori o tome šta osoba vrednuje. Recimo, kada uđem u stan u kojem ništa nema svoje mesto, često otkrijem da vlasnik živi u konstantnoj žurbi i nema vremena da se opusti. Kada npr. uđem u stan porodice sa kojom sam radila, odmah se vidi da im je najvažnije zajedništvo. Veliki trpezarijski sto, prostorije koje se prirodno uklapaju, topli tonovi. Otkriva nam šta je osobi važno: mir, dinamika, udobnost... čak i kada to ne kaže.

Gde ljudi najčešće greše kada uređuju svoj dom?

- Najčešća greška sa kojom se susrećem kod većine mojih klijenata je to da počinju od estetike. Svidela im se stolica, videli su nešto na društvenim mrežama, a onda to uopšte ne funkcioniše u njihovom prostoru. Uređenje ne treba da počne izborom boje, već razumevanjem života koji se u tom prostoru odvija.

Zašto je važno da prostor prilagodimo životnim navikama, a ne samo trendovima?

- Zato što trend ne zna da li radite od kuće, spremate obroke svaki dan ili volite lagane večeri. Navike se ne menjaju toliko često kao trendovi. Najlepši prostori su oni u kojima osećate da su pravljeni baš za vas, čak i kada niste razmišljali o tome. Annarhist Digital

Koja je najčešća zabluda o samom procesu uređenja?

- Da je sve stvar kupovine lepih komada nameštaja. U praksi, najvažnije odluke su one čiji rezultat ne vidite odmah: raspored, proporcije, protok svetla, odnos materijala. Kada sve to legne kako treba, tek onda estetika dolazi do izražaja.

Šta, iz vašeg iskustva, pravi razliku između prosečnog i luksuznog enterijera?

- Promišljenost. Luksuzni prostor nije nužno namešten samo skupim i lepim nameštajem, već organizovan tako da sve ima svoje mesto i logiku. To je onaj trenutak kada čujem: “Nisam verovao da sve ovo može da stane, a da izgleda ovako jednostavno.”

Kako kvalitetno uređen ambijent utiče na produktivnost, mir i raspoloženje?

- Kada vam nered ne odvlači pažnju, kada je svetlo pravilno postavljeno i kada imate svoju zonu za opuštanje - mozak prirodno ulazi u mirniji ritam. Produktivnost ne dolazi samo iz discipline, već i iz okruženja koje vas ne zamara.

Kada ljudi sami pokušavaju da urede svoj dom, gde se najčešće spotaknu?

- U nedostatku koncepta. Kupe par stvari koje im se sviđaju, ali ne razmišljaju o celini. Tako dobiju “mozaik” koji vizuelno deluje prenatrpano ili nepovezano, iako je svaka stvar lepa za sebe, ali samo ukoliko znaš da je iskoristiš na najbolji način u celini.

Šta je, po vašem mišljenju, jedna stvar koju svaki dom treba da ima?

- Svrhu. Može biti minimalistički, topao, moderan, ali bez jasne svrhe svaka prostorija deluje nedovršeno. Na primer: kuhinja nije samo za kuvanje, već za ritual; dnevna soba nije samo za sedenje, već za opuštanje; spavaća soba nije skladište, već mesto gde se telo regeneriše. Kada svaki deo doma ima jasnu svrhu, lakše nam je da živimo rutinu tako da nas ne istcrpljuje.

Vaše preporuke za one koji u 2026. planiraju opremanje ili renoviranje svog prostora?

- Najpre razmislite kako želite da živite i radite, ne kako želite da izgleda. Zapišite tri stvari koje vam u sadašnjem domu najviše smetaju i tri stvari bez kojih ne možete. To je odličan kompas. Drugo, razmišljajte dugoročno. Birajte materijale i raspored koji će vam služiti i za pet godina, a ne samo dok je “u trendu”. I treće, ne žurite sa kupovinom. Najveće greške nastaju kada se emocije i estetika pomešaju bez jasnog plana.

Instagram - https://www.instagram.com/kriosastudio/

TikTok - https://www.tiktok.com/@kriosastudio

Facebook - https://www.facebook.com/kriosastudio





