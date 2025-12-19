Kome, ako ne njoj? Tamari Grujić dodeljena nagrada, bravo!

Tamara Grujić, autorka i voditeljka emisije “Radna akcija sa Tamarom”, dobitnica je nagrade za filantropiju “Miroslav Majkl Đorđević” za 2025. godinu.

Mnogima omiljena televizijska autorka godinama unazad sa svojim timom obilazi Srbiju i region pomažući socijalno najugroženijim porodicama da dobiju krov nad glavom.

U saopštenju fondacije Studenica navodi se:

- Dobrotvorka koja je sa grupom dobro organizovanih i posvećenih ljudi pokrenula akcije da bi se renovirali brojni objekti ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, nekoliko škola, kao i gotovo 300 kuća na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, u kojima je zbrinuto više od 1200 ljudi, od toga preko 1000 dece, svojim predanim radom i zalaganjem zaslužila je ovogodišnju nagradu za dobročinstvo.

U obrazloženju odluke da baš Tamara Grujić bude ovogodišnji laureat, kaže se i ovo:

- Tamarin poseban, odmeren pristup, gde pažljjivo čuva dostojanstvo primalaca pomoći koju ona organizuje i daje, sa druge strane opet pružajući radost davanja i ličnog dobročinstva mnogim odgovornim kompanijama i pojedincima, ocenjen je kao najveći doprinos filantropiji i potvrđen ovom nagradom. Iskrene čestitke.

Fondacija Studenica

Humanitarci vredni svake hvale, predvođeni Tamarom, skromno su poručili:

- Filantropija se radi iz ljubavi, ne radi nagrada, ali smo svakako ponosni kada nas se neko seti. Pored 270 renoviranih domova, Triangl produkcija će u narednih godinu dana uraditi još 42. Uskoro otvaramo Fondaciju koja će proširiti filantropske delatnosti.





