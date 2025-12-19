Tamara Grujić, autorka i voditeljka emisije “Radna akcija sa Tamarom”, dobitnica je nagrade za filantropiju “Miroslav Majkl Đorđević” za 2025. godinu.
Mnogima omiljena televizijska autorka godinama unazad sa svojim timom obilazi Srbiju i region pomažući socijalno najugroženijim porodicama da dobiju krov nad glavom.
Pročitajte Anđelkina novogodišnja dekoracija spremna! Jakša, Čarna i Boža imaju najlepšu jelku u kraju
U saopštenju fondacije Studenica navodi se:
- Dobrotvorka koja je sa grupom dobro organizovanih i posvećenih ljudi pokrenula akcije da bi se renovirali brojni objekti ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, nekoliko škola, kao i gotovo 300 kuća na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske, u kojima je zbrinuto više od 1200 ljudi, od toga preko 1000 dece, svojim predanim radom i zalaganjem zaslužila je ovogodišnju nagradu za dobročinstvo.
U obrazloženju odluke da baš Tamara Grujić bude ovogodišnji laureat, kaže se i ovo:
- Tamarin poseban, odmeren pristup, gde pažljjivo čuva dostojanstvo primalaca pomoći koju ona organizuje i daje, sa druge strane opet pružajući radost davanja i ličnog dobročinstva mnogim odgovornim kompanijama i pojedincima, ocenjen je kao najveći doprinos filantropiji i potvrđen ovom nagradom. Iskrene čestitke.
Humanitarci vredni svake hvale, predvođeni Tamarom, skromno su poručili:
- Filantropija se radi iz ljubavi, ne radi nagrada, ali smo svakako ponosni kada nas se neko seti. Pored 270 renoviranih domova, Triangl produkcija će u narednih godinu dana uraditi još 42. Uskoro otvaramo Fondaciju koja će proširiti filantropske delatnosti.
Pročitajte još
Kome, ako ne njoj? Tamari Grujić dodeljena nagrada, bravo!
Tamara Grujić dobila nagradu za filantropiju
19/12/2025Saznajte više
Plata Jelene Đoković na prvom poslu bila je manja od minimalca, i dan-danas o njoj kao zaposlenoj pričaju sve najlepše
Prvi posao Jelene Đoković mnogi ni ne znaju koji je bio
19/12/2025Saznajte više
Poznati slave Svetog Nikolu: Posna trpeza kod Cece i Viki, gosti pristižu u Ljutice Bogdana, Rodići među prvima (foto)
Poznati slave Svetog Nikolu, posna trpeza, domaćice dočekuju goste
19/12/2025Saznajte više
Ilda Šaulić objavila novi album: Marko Đurovski je kriv za sve! Ovo sam sasvim drugačija ja!
Ilda Šaulić objavila novi album "Novo doba"
19/12/2025Saznajte više
Dragan Džajić o stanju supruge Branke: Onesvestila se sinoć, noć je provela u bolnici
Dragan Džajić o stanju supruge Branke
19/12/2025Saznajte više
Čestitamo! Una i Stevan Piale čekaju treće dete
Una i Stevan Piale čekaju treće dete
19/12/2025Saznajte više
Komentari (0)