Ove "otrovne strele“ danas izbacite iz spavaće sobe, ogledalo odmah

Spavanje nije luksuz. Imperativ je da svom umu i telu obezbedite odmor i opuštanje koje zaslužuju. Veoma često u spavaćoj sobi nalaze se brojne stvari kako bi nam bile "na dohvat ruke". Upravo to i jeste velike greška. Spavaća soba služi za odmor i neophodno je oslobotiti je suvišnih detalja. Feng šui saveti za spavaću saobu su jasni. Prvo od njih kaže:

Ogledalo odmah izbacite iz spavaće sobe

Ogledalo se ne preporučuje u spavaćoj sobi jer može remetiti mir i san. Reflektuje svetlost i pokrete, što može izazvati nemir ili nelagodu, posebno noću. Prema feng šuiju, ogledalo okrenuto ka krevetu remeti energiju prostora i utiče na kvalitet odmora.

Pročitajte Za sreću i blagostanje pre Nove godine u kuću unesite ovih 7 stvari

Takođe, narodno i feng šui verovanje simbolično kaže da ogledalo okrenuto ka bračnom krevetu može "uvoditi treću osobu“, odnosno narušavati intimnost, bliskost i poverenje među supružnicima. Smatra se da ogledalo "udvostručuje energiju“ u prostoru, što može dovesti do nemira ili emotivne distance.

Feng šui u spavaćoj sobi

Da bi dizajnirali modernu, sofisticiranu spavaću sobu, mnogi dizajneri enterijera imaju trikove kojima se koriste kako bi kreirali zadivljujuće ambijente. Ali lep prostor nije dovoljan. Ove male feng šui tajne pomoći će vam da dizajnirate savršenu feng šui spavaću sobu kako biste unapredili svoju energiju i pokrenuli se u pravom smeru za bolje zdravlje, bogatstvo i ljubav.

Noćni stočić - Koji model odabrati

Mnogi misle da nameštaj za spavaću sobu treba da bude usklađen. Ne pravite ovu grešku. Bilo da je vaš stil tradicionalan ili izuzetno moderan, možete odabrati različite noćne ormariće koji bi trebalo da budu približno iste veličine. Takođe, nikada ne postavljajte samo jedan ormarić, naročito ako ste slobodni.

Osim toga, važna stavka kada je reč o ormarićima je skladištenje. S obzirom da su manjih dimenzija, a bitno nam je da razne stvari budu nadohvat ruke, lako se stvori nered. Izaberite modele sa fiokama i policama kako bi uvek bili uredni. Budite oprezni sa oštrim uglovima, oni se u feng šuiju tumače kao „otrovne strele“, zbog čega predlažemo da ipak izaberete modele sa zaobljenim ivicama.

Feng šui i umetnost

Nikada ne zanemarujte umetnost! Feng šui eksperti preporučuju da je uvedete u svaku prostoriju svog životnog prostora. Umetnost ima značajan uticaj na raspoloženje i ambijentu daje posebnu čar. Jedino o čemu treba da vodite računa jeste da slike budu okačene u visni očiju, a na vama je sva sloboda prilikom odabira dela. Vodite se svojim instiktom i odaberite dela koja vam izazivaju pozitivne vibracije.

Udobna fotelja - preporuka feng šui stručnjaka

Imati udobno mesto za čitanje dobre knjige, listanje časopisa i odmor je uvek poželjno u spavaćoj sobi. Osim toga, i izgleda ugodnije! Ovo promoviše opuštanje i odlično je mesto da se osamite i odvojite 5 do 10 minuta za sebe da saberete svoje misli, organizujete ciljeve i razjasnite svoje namere u toku dana ili za narednu nedelju.

Značaj stone lampe

Izaberite lampe koje su visoke i elegantne. Uvek treba da imate noćni ritual koji vašem mozgu govori da je vreme da se smiri i treba ga započeti sat vremena pre spavanja. Lampe su jedan od prvih signala za početak tog procesa. Odaberite zabavne abažure koji prave prigušeno svetlo i zanimljive senke. Takođe kombinujte i zanimjive detalje i različite metale.

Ako su vam se dopali saveti feng šui stručnjaka, vreme je da unapredite vašu spavaću sobu.





