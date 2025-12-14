Nekada železnička stanica, danas hotel i restorani: Ovo je kuća Emira Kusturice u Crnoj Gori

Emir Kusturica tokom duge i plodonosne karijere stekao je dovoljno novca za lagodan život, a kao svaki pametan čovek, ulagao je u nekretnine.
Jedna od nekretnina u kojima poznati reditelj uživa je na primorju, tačnije u Herceg Novom, gde je kuća Emira Kusturice adaptirana u restorane i manji hotel.
U delu grada koji se naziva Skver, Kusturica je unutrašnjost lokala opremio prema najboljim svetskim standardima, a najvidljiviji motiv su delovi iz filma „Dom za vešanje”.
Na samo deset metara od mora nalazi se hotel sa terasom odakle se pogled pruža na veliku luku u Herceg Novom.
Čuveni režiser u poslednje vreme ne dolazi tako često u Bokokotorski zaliv, pa o kući Emira Kusturice, odnosno posao oko hotela, vodi jedan prijatelj.
- Emir je ranije češće dolazio ili smo ga bar češće viđali. Sad ga dugo nismo videli, verovarno dođe na kratko, obiđe sve i vrati se za Beograd - rekao je izvor za „Grand online“, pa dodao:
- Nedavno je pored starog restorana otvorio još jedan. Lepo je, sve je novo, ali najbitnije je da ima ljudi. Neki dolaze jer je na samom Skveru, pruža se lep pogled od restorana ka moru, a neki da bi ga sreli.
