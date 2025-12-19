Plata Jelene Đoković na prvom poslu bila je manja od minimalca, i dan-danas o njoj kao zaposlenoj pričaju sve najlepše

Jelena Đoković godinama podstiče mlade da grabe za svojim snovima i trude se da ostvare sve želje. Iako je danas izuzetno uspešna poslovna žena, prvi posao Jelene Đoković ne možete ni naslutiti šta je bio.

Novakova supruga potiče iz skromne porodice, zbog čega je morala da radi kao mlada i da se bori kako bi postigla svoje ciljeve. Jedna od njenih najbližih drugarica iz odeljenja je za medije ispričala sve o tome koliko se trudila da postigne svoje ciljeve, stekne visoko obrazovanje i koje poslove je radila.

- Jelena je uvek bila drugačija od svih nas, bila je ambiciozna devojčica. Imala je probleme da se uklopi u društvo zbog toga. Htela je da trenira, uči, radi, a to naši vršnjaci nisu baš najbolje razumeli - počela je priču Jelenina prijateljica za Svet.

Hannah Peters / Staff/Getty images

- Sada, kada gledam sa ove distance, dobro je što je bila vredna i uporna devojka. Trenirala je tenis čitavu osnovnu školu i otud datira njeno poznanstvo sa Novakom. Sestra i ona želele su da odu u inostranstvo, a jedan od načina da to ostvare bile su sportske stipendije pošto im roditelji nisu imali novca - istakla je.

- Sestra je prva otišla i to je za Jelenu bio veliki šok, jer je za nju izuzetno vezana - kazala je dama bliska Đokovićki i za sam kraj otkrila koji je bio prvi posao Jelene Đoković, kao i koliku je platu imala.

- Radila je kao šankerka u jednoj kladionici. Imala je platu oko 28.000 dinara. Uvek je dolazila pre svih na posao, bila je veoma vredna, pedantna, povučena.

Antoine Couvercelle/Panoramic/Bestimage/Profimedia

- Svi danas u toj kladionici pričaju lepo o njoj. Radila je nekoliko meseci i o tom iskustvu otvoreno govori, to ne krije. Kasnije je bila promoterka na raznim događajima.

Skromnost koja se danas nazire u Jeleninim postupcima očigledno datira još iz tog perioda. I ona i Novak potiču iz porodica sa skromnim primanjima i vrlo dobro znaju kako izgleda pomučiti se i stvoriti.





