Horoskop za 19. decembar: Strelac deluje uznemireno, Riba ignoriše nečije prisustvo

Dnevni horoskop za 19. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Bik

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas neko emotivno zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva.

Posao:

Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje Vašem uticaju.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Blizanci

Rak

Neko ume snažno da ustalasa Vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.

Posao:

Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.

Zdravlje:

Izbegavajte različite izazove koji Vas psihički opterećuju.

Ljubav:

Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Lav

Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao:

Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.

Devica

Vaga

Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.

Posao:

Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Ljubav:

Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.

Posao:

Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Škorpija

Ljubav:

Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.

Posao:

Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Strelac

Jarac

Delujete uznemireno, teško pronalazite svoju »mirnu luku« i emotivni predah. Nedostaje Vam poverenje u jednu blisku osobu.

Posao:

Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.

Ljubav:

Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.

Posao:

Neko osporava Vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:

Ukoliko Vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbegavajte provokativne situacije.

Posao:

Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahteva dobru procenu i dodatnu koncentraciju. Važno je da imate ubedljive argumente.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihološko opuštanje ili relaksacija.

Ribe

Horoskop za 19. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Tamara Roksandić adriaan greyling / pexels

Prija Vam dodatna pažnja i razmena nežnosti u odnosu sa voljenom osobom. Neko osvaja Vaše simpatije i emotivnu naklonost.

Posao:

Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i uticaj.

Zdravlje:

Priuštite sebi više relaksacije, prijaće Vam šetnja u prirodi.