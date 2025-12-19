Horoskop za 19. decembar: Strelac deluje uznemireno, Riba ignoriše nečije prisustvo

Dnevni horoskop za 19. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.
Posao:
U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.
Bik
Ljubav:
Nemojte dozvoliti da Vas neko emotivno zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva.
Posao:
Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje Vašem uticaju.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.
Zdravlje:
Izbegavajte različite izazove koji Vas psihički opterećuju.
Rak
Ljubav:
Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Lav
Ljubav:
Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav:
Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.
Posao:
Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.
Škorpija
Ljubav:
Počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.
Posao:
Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju Vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne i naporne situacije.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i Vaš deo posla.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite nekoj interesantnoj temi, akumulirajte pozitivnu energiju.
Jarac
Ljubav:
Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.
Posao:
Neko osporava Vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
Ukoliko Vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbegavajte provokativne situacije.
Posao:
Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahteva dobru procenu i dodatnu koncentraciju. Važno je da imate ubedljive argumente.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje ili relaksacija.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i uticaj.
Zdravlje:
Priuštite sebi više relaksacije, prijaće Vam šetnja u prirodi.
Horoskop za 19. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
