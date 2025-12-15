Najprecizniji nedeljni horoskop do 22. decembra: Blizanci donose niz važnih odluka, Strelac se oseća srećno uz voljenu osobu

Nedeljni horoskop do 22. decembra 2025. godine

Ovan

Delujete kao osoba, koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika podstičete različite reakcije i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja.

Bik

Poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da prepustite osobama od poverenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom.

Blizanci

Doniste niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.

Rak

Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.

Lav

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja.

Devica

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.

Vaga

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.

Škorpija

Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti.

Strelac

Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.

Jarac

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Vodolija

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.

Ribe

Neko vam daje korisne informacije i na takav način vam pomaže da pravilnije procenjujete različite poslovne mogućnosti koje imate na raspolaganju. Jasno vam je da zajednički dogovori predstavljaju pozitivan pomak u rešavanju važnih poslovnih ili privatnih interesa. Slobodno izrazite neka svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilog zajedničkoj sreći koju treba negovati.

