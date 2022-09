Cubes School upisuje 7. generaciju polaznika škole programiranja - zauzmite poslednja mesta u učionici uz LAST MINUTE

Jedno ćemo se svi složiti - početak učenja programiranja nije jednostavan.

Verovatno ste se raspitali kod prijatelja programera, čitali forume, možda čak i poslušali neki tutorijal. I prva pomisao je - koliko mogućnosti! A druga - ali odakle početi?

Jedan od najčešćih saveta je da krenete samostalno da učite, jer je dostupan veliki broj besplatnih tutorijala. To jeste dobar savet, ali za one koji nisu početnici u programiranju, već ako im je potrebno da nauče neki dodatni alat, framework ili programski jezik. Njima neće biti teško da nauče na taj način, jer znaju šta im treba i znaju gde to da pronađu.

Možete dobiti i konkretniji savet. Na primer, da naučite određeni programski jezik jer je on sada popularan i lako dostupan za samostalno učenje. Ovo takođe može biti tačno, ali treba imati u vidu da je popularnost nekog jezika trenutna. S druge strane, tutorijali koji su lako dostupni, uglavnom su nepotpuni. Istina, pružiće vam osnovno znanje, ali to je daleko od dovoljnog za pronalazak posla. Osim programskog jezika, za dobijanje posla potrebno je i poznavanje framework-a, različitih alata koji olakšavaju rad, pa čak i operativnih sistema koje kompanije koriste.

Da rezimiramo, potrebno vam je sveobuhvatno znanje, koje će biti dovoljno za apliciranje za programerske pozicije u kompanijama.

freepik.com

Upravo takvo znanje nudi Cubes School, koja ove godine upisuje sedmu generaciju programera!

Njihove obuke su takve, da nećete naučiti samo programski jezik, već ćete steći kompletno znanje za početak rada. Kreirane su na osnovu dugogodišnjeg iskustva i praćenja trendova u IT industriji, a predavači na kursevima zapravo su programeri zaposleni na senior pozicijama u kompaniji. Najbitnije, ovde ćete steći čvrste temelje za ostvarenje uspešne IT karijere i mogućnost tražćenja posla na juniorskim pozicijama u kompanijama.

Direktor škole, Marko Dragonjić ističe:

- Ponosni smo što među sve većom konkurencijom, postižemo da se naša škola istakne. Prepoznaju nas novi polaznici, ali podjednako važno, i poslodavci koji su stekli poverenje u naše polaznike i znaju koji nivo znanje mogu od njih da dobiju.

Ali, s obzirom da živimo u brzim vremenima, sa instant sadržajima i često nekvalitetnom ponudom, kako izbeći sumnju u kvalitet i biti siguran u dobar izbor?

LAST MINUTE AKCIJA Ostalo je još malo slobodnih mesta u učionici,

zato iskoristite 30% popusta i od oktobra

krenite u promenu svoje karije.

Za sve koji imaju sličnu nedoumicu, dobra vest je da Cubes School 26. septembra organizuje OPEN DAY posvećen zainteresovanima za učenje programiranja, gde možete očekivati da dobijete sve informacije i pomoć u donošenju odluke koji smer u programiranju odabrati i predlog adekvatnog kursa, svakom posetiocu.

Uz to, Cubes School je pripremila i poklon - dodatnih 20% popusta, na već snižene obuke koje se održavaju u učionici i počinju u oktobru. SAZNAJTE VIŠE OVDE!

Vidimo se na Open Day-u!