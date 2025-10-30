Instagram, Zara, TikTok – šta opstaje u našim telefonima danas?

Koliko aplikacija ste instalirali ove godine?

A koliko ih još uvek koristite?

Iako svi volimo da isprobamo nove, istraživanja pokazuju da prosečan korisnik na kraju koristi samo desetak aplikacija svakog dana. Ostale nestanu jednako brzo kao što su i preuzete.

Aplikacije koje postaju deo svakodnevice

Neke aplikacije koristimo gotovo refleksno — Instagram kada želimo da se isključimo na trenutak, Glovo ili Wolt kada poručujemo hranu, Viber i WhatsApp za svakodnevnu komunikaciju, YouTube za omiljenu muziku ili Duolingo za nekoliko minuta učenja jezika između obaveza.

Te aplikacije opstaju jer su postale deo našeg ritma – jednostavne su, brze i znaju šta želimo da vidimo.

Ali većina novih aplikacija nema tu sreću. Ako se ne učitavaju brzo, ako traže previše koraka ili zatrpavaju obaveštenjima, brišemo ih bez griže savesti.

Šta očekujemo od svake aplikacije

Prema istraživanju Social Serbia 2025, korisnici u Srbiji najčešće koriste aplikacije za komunikaciju, kupovinu, plaćanje i medije. Ipak, način na koji im pristupamo potpuno se promenio.

Više ne preuzimamo sve što nam iskoči – biramo one koje štede vreme, rade bez greške i imaju smisla. iStock

Brzina i jednostavnost postale su važnije od svega drugog.

Ako aplikacija ne funkcioniše, ne daje jasan odgovor ili izgleda pretrpano – više je ne otvaramo.

Očekujemo da nas aplikacije razumeju, da pamte naše navike, da nam pomognu, a ne da nas opterećuju.

Kada tehnologija služi čoveku, a ne obrnuto

Sve veći broj domaćih kompanija prepoznaje koliko je korisničko iskustvo važno.

Zato se i pristup razvoju aplikacija menja — od tehničkog zadatka ka razumevanju svakodnevnih navika ljudi koji će ih koristiti.

Kompanija Cubes više od decenije pravi aplikacije za klijente iz različitih industrija – od finansija i logistike, do medija i e-commerce sektora – sa fokusom na stabilnost, sigurnost i jasno korisničko iskustvo.

Njihov najnoviji projekat poznat je većini – Naxi Radio aplikacija, sada sa bržim i jednostavnijim pristupom omiljenim emisijama i muzičkim kanalima.

Šta su još razvijali, pogledajte na sajtu Cubes.

Manje aplikacija, više vrednosti

U 2025. više ne preuzimamo aplikacije “za svaki slučaj”.

Biramo samo one koje rade pouzdano, izgledaju jednostavno i zaista nam koriste.

A one koje to ne uspeju — brišemo bez trunke nostalgije.





