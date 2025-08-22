Od bloga do biznisa: WordPress i analitika za Content kreatore

Pisanje ti ide. Imaš ideju, glas, publiku, možda već i mali newsletter. Ali ako koristiš samo Instagram link in bio, a oslanjaš se na broj lajkova kao na jedinu metriku uspeha, onda je možda vreme da pređeš na sledeći nivo.
Jer sadržaj je tvoj proizvod, a WordPress i analitika su tvoj ozbiljan biznis alat.
Zašto baš WordPress?
Zato što je tvoj i samo tvoj.
Blog, prodavnica, newsletter integracija, forme, e-knjige, kursevi - sve može da krene sa WordPress-om.
A zašto baš sada analitika?
Jer ne meriš samo broj pregleda.
Uz GA4 (Google Analytics 4) vidiš:
– Odakle dolazi?
– Koliko se zadržava?
– Šta klikće, šta ignoriše?
– Koliko njih otvori tvoj vodič, a koliko njih se prijavi na newsletter?
Kada se sve poveže kako treba, Google Analytics ti prikazuje mnogo više od pukih brojeva - otkriva obrasce ponašanja, interesovanja i ključne tačke u kojima posetioci gube pažnju.
A GTM (Google Tag Manager)? On ti omogućava da bez koda postaviš dodatno praćenje. Na primer:
– Ko je kliknuo na tvoj link ka PDF vodiču?
– Da li ljudi koji dođu sa TikToka zaista ostanu?
– Ko od posetilaca dolazi prvi put, a ko se vraća?
Sada već govorimo o pravoj strategiji. O optimizaciji sadržaja. O konverzijama. O rastu.
Kombinacija koja pravi razliku
Jedna stvar je pisati odličan sadržaj.
Druga stvar je postaviti ga na svojoj platformi, optimizovanoj za pretragu.
A treća je - znati šta zapravo donosi rezultate.
WordPress + GA4 + GTM ti daju sve to: kontrolu, podatke i fleksibilnost.
WordPress i GA4 kursevi su na 50% popusta do kraja avgusta!
Ako želiš da podigneš svoj nastup na viši nivo, ovo je najbolji trenutak.
�� Svi kursevi su online i možeš da ih pratiš u svom ritmu. A do 31.avgusta aktuelan je popust 50% na sve kurseve!
Ako želiš da konačno savladaš ove veštine - evo koji su kursevi u ponudi u Cubes School:
