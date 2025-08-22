Od bloga do biznisa: WordPress i analitika za Content kreatore

Pisanje ti ide. Imaš ideju, glas, publiku, možda već i mali newsletter. Ali ako koristiš samo Instagram link in bio, a oslanjaš se na broj lajkova kao na jedinu metriku uspeha, onda je možda vreme da pređeš na sledeći nivo.

Jer sadržaj je tvoj proizvod, a WordPress i analitika su tvoj ozbiljan biznis alat.

Zašto baš WordPress?

Zato što je tvoj i samo tvoj.



Nema algoritma koji će ti sakriti objavu. Nema nepredvidivih promena pravila igre. Nema „sutra možda ukinu platformu“. Na svom WordPress sajtu ti gradiš brend - onakav kakav želiš, sa sadržajem koji ti donosi rezultate koje možeš pratiti.

Blog, prodavnica, newsletter integracija, forme, e-knjige, kursevi - sve može da krene sa WordPress-om.

A zašto baš sada analitika?

Jer ne meriš samo broj pregleda.

Uz GA4 (Google Analytics 4) vidiš:



– Ko ti dolazi na sajt?

– Odakle dolazi?

– Koliko se zadržava?

– Šta klikće, šta ignoriše?

– Koliko njih otvori tvoj vodič, a koliko njih se prijavi na newsletter?

Kada se sve poveže kako treba, Google Analytics ti prikazuje mnogo više od pukih brojeva - otkriva obrasce ponašanja, interesovanja i ključne tačke u kojima posetioci gube pažnju.

A GTM (Google Tag Manager)? On ti omogućava da bez koda postaviš dodatno praćenje. Na primer:

– Ko je kliknuo na tvoj link ka PDF vodiču?

– Da li ljudi koji dođu sa TikToka zaista ostanu?

– Ko od posetilaca dolazi prvi put, a ko se vraća?

Sada već govorimo o pravoj strategiji. O optimizaciji sadržaja. O konverzijama. O rastu.

Kombinacija koja pravi razliku

Jedna stvar je pisati odličan sadržaj.

Druga stvar je postaviti ga na svojoj platformi, optimizovanoj za pretragu.

A treća je - znati šta zapravo donosi rezultate.

WordPress + GA4 + GTM ti daju sve to: kontrolu, podatke i fleksibilnost.

WordPress i GA4 kursevi su na 50% popusta do kraja avgusta!

Ako želiš da podigneš svoj nastup na viši nivo, ovo je najbolji trenutak.



U

Cubes School

možeš naučiti kako da postaviš svoj WordPress sajt od nule, kako da povežeš Google Analytics 4, postaviš praćenja kroz Tag Manager i zaista razumeš ponašanje svoje publike

�� Svi kursevi su online i možeš da ih pratiš u svom ritmu. A do 31.avgusta aktuelan je popust 50% na sve kurseve!

Ako želiš da konačno savladaš ove veštine - evo koji su kursevi u ponudi u Cubes School:









