Moda u Srbiji seli se online: Kako kupujemo garderobu danas

Šoping u Srbiji više ne izgleda kao nekada. Nekada smo u tržnim centrima provodili sate, obilazili prodavnice i na licu mesta otkrivali šta nam se dopada. Danas sve češće kupovinu započinjemo – i završavamo – online. Popularnost online kupovine u Srbiji raste iz godine u godinu, a moda je kategorija koja prednjači.

Brendovi odlaze iz šoping centara, ali ne i iz naših korpi

Online kupovina donosi mnogo širi izbor nego što je moguće pronaći u lokalnim radnjama. Na webshopu su dostupne kolekcije koje često ne stižu u svaku prodavnicu, uz pogodnosti poput ekskluzivnih online popusta, lakšeg praćenja dostupnih veličina i brze dostave.

Online shop postaje nova izložbena vitrina, dok fizičke prodavnice sve češće služe samo da uživo pogledamo ono što smo već odabrali preko ekrana.

Neke velike modne kuće otišle su i korak dalje – zatvorile su svoje fizičke prodavnice u Srbiji i preusmerile kupce isključivo na online kanale.

Odeća kao najtraženija kategorija

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, čak 69,8% ljudi koji kupuju online u Srbiji najčešće bira odeću. Moda je, dakle, ubedljivo najpopularnija kategorija internet kupovine. iStock

Način kupovine se pritom promenio. Umesto da nas radnje inspirišu, danas se inspiracija nalazi na internetu. Često se dešava da komad garderobe pronađemo online, proučimo fotografije i recenzije, a onda odemo u radnju da ga isprobamo uživo. Fizički šoping postaje „ciljan“, dok online pretraživanje daje širu sliku i veću ponudu.

Drugim rečima, internet je postao prvi korak u kupovini odeće, čak i kada sama kupovina ne završava online.

Najpopularniji online shopovi za modu

Kada je reč o modnim online prodavnicama u Srbiji, istraživanje eCommerceDB izdvaja sledeće brendove kao najpopularnije:

Zara – sa prihodima od oko 40,9 miliona USD



Sport Vision



Planeta Sport



Fashion&Friends



H&M

Ko kupuje online?

Prema istraživanju tržišta elektronske trgovine u Srbiji 2023–2024, žene su među najaktivnijim online kupcima. Najčešće kupuju one od 25 do 44 godine, ali ubrzano raste i broj žena starijih od 45 godina koje se sve sigurnije upuštaju u digitalni šoping. iStock

Kada govorimo o navikama, žene u Srbiji online najčešće naručuju odeću, obuću i modne dodatke, ali sve više i kozmetiku, proizvode za negu i namirnice. Njima je važno da proces bude jednostavan, dostava pouzdana, a akcije i popusti jasno istaknuti.

Online kupci u Srbiji danas su raznovrsniji nego ikada, ali upravo žene ostaju glavna pokretačka snaga e-commerce tržišta.

Nova kultura šopinga

Od prvog pretraživanja proizvoda, preko poređenja ponuda, do trenutka kada kurir pozvoni na vrata, šoping u Srbiji danas izgleda potpuno drugačije nego pre deset godina.

Za potrošače online kupovina znači komfor i raznovrsnost. Za modne brendove to je jasan signal da bez dobro razvijenog webshopa rizikuju da izgube kupce.

A vi, da li garderobu radije kupujete u radnji ili klikom iz fotelje? Šta ste poslednje ubacili u online korpu?









