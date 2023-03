ŽENE OSTVARUJU SVOJ IT SAN

Cubes IT škola pripremila je posebnu ponudu povodom 8. marta!

Složićete se da je pandemija korona virusa stvorila jednu posve novu poslovnu klimu. Ne samo da smo shvatile da se mnogi poslovi mogu obavljati od kuće, uverile smo se da je bitisanje na internetu normalnost bez koje se ne može zamisliti savremeno poslovanje i da je sloboda neprocenjiva. San da radimo od kuće, imamo fleksibilno radno vreme, da imamo više vremena za porodicu, a pritom da imamo šansu da napredujemo i da budemo dobro plaćene, počeo je da dobija svoje realne obrise.

Odlično zvuči, zar ne? I ne samo da zvuči, nego i radi. Krajnje je vreme da zasučete rukave, uposlite prstiće i otvorite vrata IT industrije. A evo i zašto.

IT industrija je jedna od najbrže rastućih industrija koja ima tendenciju da taj trend nastavi i u budućnosti. Shodno tome, za očekivati je da će potreba za IT stručnjacima biti stalna i sve veća. A, ako svemu tome dodamo da u Srbiji nedostaje 15 000 IT stručnjaka, što je zvanični podatak Nacionalne službe za zapošljavanje, ostaje nam da zaključimo da je IT grana ta koja će i dalje biti veoma popularna. Čini se da je idealno vreme za pronaći svoje mesto u IT svetu.

Brinete se da to nije poslovna sfera za ženu? Nemojte.

Predrasude da žene nemaju baš previše kontakta sa tehničkim naukama, kao i da su više okrenute socijalnim, kreativnim poslovima i odnosima sa ljudima, sve više padaju u vodu, jer i u programiranju, takođe, može biti zanimljivih i kreativnih poslova. Sa druge strane, iz godine u godinu povećava se broj žena koje aktivno učestvuju u radu na IT sceni. Istina, udeo je i dalje manji u odnosu na muške stručnjake, ali se situacija svakodnevno menja. Ako znamo podatak da je svaka treća osoba u IT industriji žena, sa zadovoljstvo ćemo istaći da polako, ali sigurno dobijamo svoje, zasluženo mesto u ovoj oblasti.





Značaj žena u IT industriji, njihov predan rad i rezultate, prepoznala su mnoga women in tech udruženja i organizacije. Kako je tehnološka industrija u stalnom razvoju, oni su se odlučili da kroz mentorstvo, edukacije, online kurseve programiranja, pruže podršku ženama i obezbede njihovo postojanje i konkurentnost u IT-ju.

Veoma često se veće prisustvo žena u IT industriji pripisuju tome da su one u ulozi Marketing menadžera, HR-a ili finansijskih stručnjaka u IT firmama i da nemaju velike veze sa konkretnim programerskim poslom. Opet greška.

Istina je da dominiraju na navedenim pozicijama, ali žene su poznate kao veoma marljive i vredne osobe kojima su učenje, stalni lični i profesionalni rast i razvoj, neke od dominantnih karakternih osobina. Upravo to dovodi do toga da ih sve češće viđamo ispred ekrana kako se uspešno bave programiranjem.

Da-da. Programiranjem. Iznenađeni? Delom je iznenađenje i opravdano, ali samo delom. A znate li zašto? Zato što živimo u vremenu gde su šanse za učenje i napredovanje dostupne svima. Pođite samo od toga da postoji veliki broj online kurseva putem kojih se možete veoma kvalitetno edukovati za oblasti u kojima ste potpuni laik.

Škola programiranja Cubes School u svom programu ima online kurseve programiranja, koji su se pokazali kao odlično rešenje za mnoge korisnike koji su se sa osnovnog zanimanja prekvalifikovali u IT sferu, gde danas aktivno rade. Odličan primer je njihova bivša učenica, a danas ravnopravna koleginica Maša Peruničić, koja se sa umetnosti prebacila na programiranje. Maša je antropološkinja, bivši kustos muzeja, koja je svoju ljubav prema tehnologiji i sklonost ka vizuelnom radu odlučila da spoji u novom zanimanju i uspela u tome. Maša je danas uspešni Frontend developer. Nakon završenog kursa Frontend&Wordpress, Maša je našla zanimanje koje ispunjava sva njena očekivanja, kada je svakodnevni život u pitanju, ali i zanimanje koje stalnom edukacijom i napredovanjem daje šansu za još bolju budućnost.

Maša je potvrdila da može. Što za svaku od vas koji ovo čitate znači – možeš i ti. Zaista. Setite se koliko puta ste krenule na posao sa onom nelagodnošću u stomaku? Koliko još puta ćete osetiti to isto? Koliko još treba vremena da prođe da počnete da verujete svome telu koje vam šalje signale da je vreme za promenu? Nađite neki kutak, osamite se i zapitajte se gde ste, ko ste i šta želite od sebe i za sebe. Ne brinite, odgovor će se javiti. To je onaj san sa početka priče koji niste zaboravile, nego ste ga malo zatrpale.

Uskoro slavimo naš dan, presecite, pa neka slavlje bude kompletno. Tih dana od 8. do 12. Marta, Cubes škola programiranja ima specijalnu ponudu koja kaže – 50% popusta na sve online kurseve programiranja povodom Dana žena. I eto ga! Nije li to dobar start za prve korake novog života.

Tržište kaže – možeš, struka kaže – možeš, ostaje još da i ti osvestiš da možeš.

Možeš i ti u IT! Odlično zvuči, zar ne?