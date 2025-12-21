Najdetaljniji ljubavni horoskop za 21. decembar

Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine

Ovan

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost.

Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Bik

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju. Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Blizanci

Za razliku od uspeha na poslovnom planu, na ljubavnom neće baš sve toliko blistati. Potajno priželjkujete pažnju od jedne osobe, ali ali niste sigurno da li će stići. Savet vam je da dozvolite nekome kome se sviđate da vodi brigu o vama. Vi poznajete tu osobu i verujte ona je u ovom trenutku kao stvorena za vas.

Zauzete osobe će uživati u ovom periodu sa svojim partnerom. Očekujte u drugoj polovini ovog perioda spontani susret sa osobom koja vam se potajno sviđa.

Za zauzete je ovaj period vrlo bitan, jer će rešiti neki problem koji traje već nekoliko meseci. Moguće je da dostignete ljubavnu sreću samo ukoliko verujete u mogućnost zajedničkog angažmana na tom polju.

Dugo niste izašli sa društvom, prihvatite poziv za izlazak. Opustite se i setite se zašto ste drugari iz rane mladosti.

Rak

Ovih dana mešaćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, sa puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primećuju samo prijatelji. Bićete dobro.



Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

Devica

I dalje postoji kod vas potreba za ulepšavanjem i doteravanjem. Potajno želite da se pomirite sa bivšim partnerom, a sada ćete pokušati i da ostvarite komunikaciju sa njim. Savet vam je da se držite dalje od njega, jer ga možete iskoristiti za neke svoje poslovne ideje, ali na kraju će sve ispasti naopako i loše po vas.

Za zauzete osobee, ovaj period će proći bez nekih većih promena. Pokušajte da se okrenete porodici jer je ona uvek tu zbog vas ma koliko nesavršena bila. Vama je potrebna neka promena u svakom smislu.

Vama koji ste u stabilnoj vezi partneri će predložiti neke nove ideje koje imaju u vidu da realizuju sa vama već duži period. Pokušajte da ih saslušate o čemu se radi i videćete da ćete se ostvariti i na poslovnom i emotivnom planu.

Krajem ovog perioda mogući su nesporazumi sa partnerom ili ljubomora, pripazite se! Ne ulazite bezveze u probleme i nesporazume i ne izazivajte nepotrebnu sumnju. Moguća su nova poznanstva za slobodne osobe – zato iskoristite svoje potencijale.

Vaga

Ako ste slobodni, spremite se za nova ljubavna iskušenja. Moguće je da ćete na poslu, ili zahvaljujući kolegama upoznati nekog ko će vas osvojiti na prvi pogled i bukvalno ostaviti bez daha. Zbog razlike u vaspitanju, obrazovanju ili društvenom statusu, mogući su problemi na početku jer ćete nesigurnost skrivati temperamentnim istupanjem i agresivnim nametanjem svojih stavova. Pazite samo da takvim ponašanjem tu osobu ne oterate, pre nego što bilo šta sa njom započnete. Srećom, zvezde su na vašoj strani, pa kada malo "smanjite doživljaj", vaš odnos će se harmonizovati, a vi ćete imate utisak kao da živite u bajci. Ako ste u vezi, moraćete da balansirate između partnera i roditelja, jer neće biti zadovoljni vašim izborom. Onima koji su u braku porodični pritisak i obaveze delovaće neizdrživo. Ne brinite, i to će proći. Ne donosite ishitrene odluke.



Škorpija

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.



Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.



Jarac

Oni koji se nalaze na putovanju mogli bi doživeti ljubav iz svojih snova. Oni koji ne putuju, razmenjivaće lepe ideje s drugom stranom. Ojačaće povjerenje u vezama, a samci će biti skloni da traže samo svoj ideal. Ništa drugo neće dolaziti u obzir.



Vodolija

Uživate u ljubavi, a istovremeno vas partner podržava u svemu što radite. Trebalo bi da razmišljate o braku ili bar zajedničkom životu sa partnerom.

Slobodne osobe će upoznati osobe koje će ih prijatno iznenaditi, a moguće je da poznanstvo preraste u nešto više. Planirali ste duže vremena putovanje u inostranstvo sa partnerom, ali zbog nekih neplaniranih dešavanja moraćete da ga odložite. No, ne očajavate, u zamenu za putovanje, partner će vam prirediti prijatno iznenađenje. Upoznaćete krajem ovog perioda osobu kojom ćete biti opčinjeni i koja će duže vremena da vam se vrzma po glavi. Sada je dobra prilika da pokušate da popravite komunikaciju sa okolinom i bliskim prijateljima, jer je moguće da ste se udaljili usled prevelikih obaveza.

Postoji mogućnost da upoznate nekog na poslu, ali tek će vas ta osoba svojom upornošću navesti da razmislite da li biste mogli sa njom da funkcionišete u vezi. Uporno izbegavate poglede osobe koja se već duže vremena trudi da vas zavede.

I pored toga što pred vama stoje mnogi izazovi, na kraju nećete moći da odolite onom najbitnijem – emotivnom. Zato se opustite i uživajte u svemu što vam život priređuje. Partner dobro zna na koji način može da da vas šarmira.

Ribe

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.



Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





