Nataša: Vratila bih se Danilu! Odmah se oglasila Maja Ognjenović, oboma im poslala jasnu poruku

Nataša Bekvalac juče je objavila svoj novi album "Mama" i za samo 24h podigla neverovatnu prašinu u medijima. Njeno sinoćnje gostovanje kod Ognjena Amidžića dodatno je podgrejalo atmosferu, posebno kada je iskreno pričala o svojoj ljubavi sa Miodragom Kostićem, ali i Danilom Ikodinovićem.
Nataša je otkrila da joj je Kole u poslednjim danima života tražio da mu ispuni jednu želju i posveti mu pesmu. Ona je to učinila na svom novom albumu, pa numera "Patologija", koju potpisuje Dragan Brajović Braja, upravo je posvećena Koletu. OVDE poslušajte prelepu baladu.
Nataša je pričala i svom braku sa Danilom Ikodinovićem, koji se nedavno razveo treći put. Otkrila je da je svom bivšem suprugu poslala šaljivu poruku.
Na pitanje kog bivšeg je najviše povredila, pevačica je odgovorila:
- Sve te povrede su mi kao moje pesme, kao moja deca i sve su mi drage. Ali šalu na stranu, i zbog toga mi je žao, mislim da sam svog drugog supruga povredila najvše - Ljubu. Jesam mu rekla, ali rekao mi je: "Okej".
Kada bi morala da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, odgovorila je kao iz topa:
- Danilu bih se vratila.
Na ovo nije ostala imuna Maja Ognjenović, do skoro supruga Danila Ikodinovića, koja je imala zanimljivu reakciju na mrežama. Na Majinom storiju je osvanula svima dobro poznata šala: "Televisa presenta".
Slične Vesti
Dača Ikodinović o udesu, crkvi i ženama: Natašin i moj brak raspadao se i pre nesreće, Maja mi je unela sigurnost
Ispovest Dače Ikodinovića
16/03/2023Saznajte više
Emotivna ispovest Danila Ikodinovića: Razvod od Nataše bio je bolan, normalan bi poludeo, uz Maju sam pronašao sebe
Danilo i Nataša razveli su se pre deset godina, a javnost je dugo nakon njihovog razlaza nagađala koji su razlozi, kao i kako će dotadašnji supružnici funkcionisati u vaspitanju njihove ćerke Hane
13/04/2021Saznajte više
Podario joj je unuku, a ona ovako priča o njemu! Mira Bekvalac prvi put o bivšem zetu
Majka Nataše Bekvalac iskreno o bivšem zetu
16/12/2024Saznajte više
Fotografija ne laže! Evo kakav odnos Hana zaista ima sa ocem Dačom Ikodinovićem FOTO
Hana Ikodinović otkrila kako provodi vreme sa tatom
16/06/2023Saznajte više
Nataša i Dača ponovo kao jedno, Hana objavila fotografije i SMS poruke: Imam najbolje roditelje na svetu! (video)
Hana Ikodinović objavila mamine i tatine SMS poruke
11/02/2022Saznajte više
Koliko su se samo voleli, bili su kao jedno: Nikad viđene fotografije sa venčanja Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića
Svadba Nataše i Dače bila je događaj godine
11/01/2022Saznajte više
Ova poznata voditeljka bila je kuma Nataši na venčanju sa Dačom, ubrzo je obolela od raka, a danas izgleda lepše nego ikada
Kuma Nataše Bekvalac na venčanju sa Dačom bila je ova poznata voditeljka,
17/10/2021Saznajte više
Pročitajte još
Nataša: Vratila bih se Danilu! Odmah se oglasila Maja Ognjenović, oboma im poslala jasnu poruku
Nataša Bekvalac o pomirenju sa Danilom Ikodinovićem pričala je sinoć javno gostujući kod Ognjena Amidžića
15/10/2025Saznajte više
Živu si me ubio: Ovo je pesma koju je Nataša posvetila Koletu, tražio je to od nje
Pesma Nataše Bekvalac posvećena Miodragu Kostiću je Patologija
15/10/2025Saznajte više
Nataša prvi put o Miodragu Kostiću: Zaprosio me! U poslednjim danima života tražio je da mu posvetim pesmu, bio je moj učitelj i mučitelj
Nataša Bekvalac o Miodragu Kostiću
15/10/2025Saznajte više
Suzana Mančić o ćerkinoj trudnoći: Pišu svašta, neću biti baka, nego nana, živ sam čovek
Suzana Mančić baka jedva čeka da postane
15/10/2025Saznajte više
Ko je verenik Meline Džinović? Svi detalji
Verenik Meline Džinović ima 69 godina
14/10/2025Saznajte više
Mirka Vasiljević primljena u bolnicu, naglo joj pozlilo
Mirka Vasiljević u bolnici završila, prenose domaći mediji
14/10/2025Saznajte više
Komentari (0)