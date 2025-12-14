Jedna od najpopularnijih pevačica domaće scene Aleksandra Prijović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila samo jednu fotografiju. Malo je reći da je oduševljenje ogromno, a spekulacije su odmah krenule. Mnogi se pitaju - da li ovo znači da se se Prija vraća poslovnim obavezama?
Pročitajte Aria Živojinović ima dva i po meseca i već mama i tata imaju čime da se pohvale, kum sve otkrio
Na objavljenoj fotografiji vidi se Aleksandra u opuštenom, ali radnom izdanju, a pažljivijim pratiocima nije promakao detalj koji jasno ukazuje da se pevačica ponovo vratila onome što najviše voli - radu u studiju i snimanju novih pesama.
Aleksandra Prijović je nedavno napravila kraću pauzu kako bi se posvetila porodici, nakon što je na svet donela ćerku. Ipak, izgleda da je odmor završen, te da je pevačica spremna za nove profesionalne izazove i muzičke projekte.
Njeni fanovi su sa velikim oduševljenjem reagovali na objavu, ostavljajući brojne poruke podrške i komentare u kojima poručuju da jedva čekaju ono što Prijović priprema. Mnogi veruju da je povratak u studio znak da su novi hitovi već na pomolu.
Pročitajte Dok Aleksandar i Aria spavaju, mama i tata u izlasku: Aleksandra Prijović i Filip zaljubljeni kao prvog dana
Nakon rekordne turneje "Od istoka do zapada“, Aleksandra je još jednom pokazala da balansira privatni i poslovni život, te da se vrlo brzo vraća sceni na kojoj već godinama dominira. Iako se još nije zvanično oglašavala o detaljima, jasno je da publiku u narednom periodu očekuju nove pesme, a možda i veliki povratak na scenu.
Ono što se zna, jeste da će u novogodišnjoj noći Aleksandra Prijović raditi, i uveseljavati publiku u Beogradu.
Pročitajte još
Samo dve nedelje pred Novu godinu Aleksandra Prijović oduševila vestima, prelepo!
Aleksandra Prijović sve je potvrdila na svom profilu na Instagramu
14/12/2025Saznajte više
Džordž Kluni dao obećanje Amal! U Holivudu više ništa neće biti isto
Džordž Kluni ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorio o pravilu koje ima u braku sa suprugom Amal
14/12/2025Saznajte više
Nekada železnička stanica, danas hotel i restorani: Ovo je kuća Emira Kusturice u Crnoj Gori
Kuća Emira Kusturice pretvorena je u hotel i restorane, pogled na more osvaja odmah
14/12/2025Saznajte više
Rekao mi je da voli moj prvi album: Naš pevač otkrio šta Novak Đoković sluša pred meč
Novak Đoković pred mečeve sluša pesme naše pop zvezde
13/12/2025Saznajte više
Sećate li se Vlade Stanojevića? Posle deset godina vratio se u Srbiju, doček u velikom stilu
Vladimir Stanojević se vratio u Srbiju posle deset godina
13/12/2025Saznajte više
Vreme je za prazničnu trpezu: Milica Milša ima savršen recept za rusku salatu
Recept Milice Milše za rusku salatu
13/12/2025Saznajte više
Komentari (0)