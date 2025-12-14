Samo dve nedelje pred Novu godinu Aleksandra Prijović oduševila vestima, prelepo!

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Jedna od najpopularnijih pevačica domaće scene Aleksandra Prijović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila samo jednu fotografiju. Malo je reći da je oduševljenje ogromno, a spekulacije su odmah krenule. Mnogi se pitaju - da li ovo znači da se se Prija vraća poslovnim obavezama?

Na objavljenoj fotografiji vidi se Aleksandra u opuštenom, ali radnom izdanju, a pažljivijim pratiocima nije promakao detalj koji jasno ukazuje da se pevačica ponovo vratila onome što najviše voli - radu u studiju i snimanju novih pesama.

Aleksandra Prijović je nedavno napravila kraću pauzu kako bi se posvetila porodici, nakon što je na svet donela ćerku. Ipak, izgleda da je odmor završen, te da je pevačica spremna za nove profesionalne izazove i muzičke projekte.

Njeni fanovi su sa velikim oduševljenjem reagovali na objavu, ostavljajući brojne poruke podrške i komentare u kojima poručuju da jedva čekaju ono što Prijović priprema. Mnogi veruju da je povratak u studio znak da su novi hitovi već na pomolu.

Nakon rekordne turneje "Od istoka do zapada“, Aleksandra je još jednom pokazala da balansira privatni i poslovni život, te da se vrlo brzo vraća sceni na kojoj već godinama dominira. Iako se još nije zvanično oglašavala o detaljima, jasno je da publiku u narednom periodu očekuju nove pesme, a možda i veliki povratak na scenu. 

Ono što se zna, jeste da će u novogodišnjoj noći Aleksandra Prijović raditi, i uveseljavati publiku u Beogradu. 

