Biljana Ristić, nekada velika televizijska zvezda, ponovo je u Beograd. Pojavila se na jednom prestoničkom događaju i sve očarala neponovljivom lepotom, šarmom i besprekornim izgledom.
Poslednjih godina njene fotografije uglavnom smo viđali na Instagramu, i to zahvaljujući njenoj bliskoj prijateljici. Naime, Marijana Mateus ne zaboravlja da svake godine, 29. maja,javno čestita Biljani rođendan. Poslednji put bio je 75. po redu.
Pročitajte Zdravko Čolić kakvog ne poznajemo, opušten i nasmejan u društvu prijatelja
Biljanu Ristić mnogi pamte kao fantastičnu imitatorku i velikog šoumena, a na izboru održanom 1972. godine proglašena je za najlepšu Jugoslovenku.
U vreme najveće popularnosti udala se za generalnog direktora Radio-televizije Srbije, Dušana Mitevića, sa kojim je dobila sina Adama.
- Jako sam volela Dušana, bio je divan čovek i najpametniji muškarac na svetu. Obrazovan, harizmatičan, pravi džentlmen sa autentičnim duhom i šarmom – pričala je Biljana, koja se turbulentnih devedesetih preselila u Budimpeštu.
Posle mnogo godina Biljana Ristić pozirala je pred kamerama beogradskih fotoreportera, a fotografije svedoče da i danas izgleda besprekorno.
Pročitajte još
Biljana Ristić se vratila u Beograd, u osmoj decenije lepša je nego što je pamtimo
Biljana Ristić ponovo u Beogradu
18/12/2025Saznajte više
Praznični dom Lene Kovačević kao iz bajke: Spoj luksuza i novogodišnjeg duha
Dom Lene Kovačević oduševio
18/12/2025Saznajte više
Zdravko Čolić kakvog ne poznajemo, opušten i nasmejan u društvu prijatelja
Zdravko Čolić u društvu prijatelja
17/12/2025Saznajte više
U domu Lidije Vukićević zasijala najlepša jelka sa 4.000 lampica: Deca su mi rekla – prevazišla si sebe
Jelka Lidije Vukićević ima 4.000 lampica
17/12/2025Saznajte više
U detinjstvu je bila teško bolesna, a danas je lepotica: Ćerka Gorana Višnjica izabrana za Kraljicu Hrvatske
Ćerka Gorana Višnjića izabrana za Kraljicu Hrvatske
17/12/2025Saznajte više
12 godina pričaju da ga izdražava žena: Evo gde je zaposlen Veljko Kuzmančević
Veljko Kuzmančević je kompozitor
17/12/2025Saznajte više
Komentari (0)