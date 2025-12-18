Biljana Ristić se vratila u Beograd, u osmoj decenije lepša je nego što je pamtimo

Biljana Ristić, nekada velika televizijska zvezda, ponovo je u Beograd. Pojavila se na jednom prestoničkom događaju i sve očarala neponovljivom lepotom, šarmom i besprekornim izgledom. Instagram

Poslednjih godina njene fotografije uglavnom smo viđali na Instagramu, i to zahvaljujući njenoj bliskoj prijateljici. Naime, Marijana Mateus ne zaboravlja da svake godine, 29. maja,javno čestita Biljani rođendan. Poslednji put bio je 75. po redu.

Biljanu Ristić mnogi pamte kao fantastičnu imitatorku i velikog šoumena, a na izboru održanom 1972. godine proglašena je za najlepšu Jugoslovenku.

U vreme najveće popularnosti udala se za generalnog direktora Radio-televizije Srbije, Dušana Mitevića, sa kojim je dobila sina Adama.

- Jako sam volela Dušana, bio je divan čovek i najpametniji muškarac na svetu. Obrazovan, harizmatičan, pravi džentlmen sa autentičnim duhom i šarmom – pričala je Biljana, koja se turbulentnih devedesetih preselila u Budimpeštu.

Posle mnogo godina Biljana Ristić pozirala je pred kamerama beogradskih fotoreportera, a fotografije svedoče da i danas izgleda besprekorno.

