Zdravko Čolić kakvog ne poznajemo, opušten i nasmejan u društvu prijatelja

Zdravko Čolić u društvu prijatelja

Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileusnić napravili su svečanu promociju naselja “The Dorcol residence”, a tim povodom okupile su se brojne ličnosti iz javnog života. Boško Karanović

Među njima se našao i Zdravko Čolić koga retko kad imamo priliku da vidimo van scene, na neformalnim skupovima.

Naša najveća muzička zvezda ovog put je napravila izuzetak, a fotografi su zabeležili retke trenutke u opuštenom izdanju, u društvu prijatelja.

