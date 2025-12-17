Zdravko Čolić kakvog ne poznajemo, opušten i nasmejan u društvu prijatelja

Zdravko Čolić u društvu prijatelja
Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileusnić napravili su svečanu promociju naselja “The Dorcol residence”, a tim povodom okupile su se brojne ličnosti iz javnog života.
Među njima se našao i Zdravko Čolić koga retko kad imamo priliku da vidimo van scene, na neformalnim skupovima.
Naša najveća muzička zvezda ovog put je napravila izuzetak, a fotografi su zabeležili retke trenutke u opuštenom izdanju, u društvu prijatelja.
