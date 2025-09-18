Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović odlučili su da se raziđu posle devet godina braka i više od decenije ljubavi. U javnosti se nisu oglašavali zvaničnim saopštenjem, ali mediji pišu da je proslavljeni vaterpolista odlučio da život nastavi u Italiji.
Kako je ovo Dači bio treći brak, na mrežama u komentarima se mogu pročitati svakakva mišljenja, reči podrške, hrabrosti ali i osude. Međutim, da su porodice Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića složne, pokazali su pre samo nekoliko meseci, u junu, na Haninoj maturi. Zagrljeni, raspoloženi i srećni zbog uspeha svoje ćeke, Dača i Nata stajali su tik jedno u drugo. Maja Ognjenović takođe je bila tu. Ništa nije slutilo da bi ubrzo moglo da dođe do ovako radikalnog poteza.
A kada se pre nekoliko dana on i dogodio, javnost je sa nestrpljenjem iščekivala Haninu rekaciju, koja je svoj život nastavila na studijama u Španiji. Kako sa ocem ima više nego sjajan odnos, Hana mu je i ovog puta dala podršku.
Pročitajte Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači
Njen lajk na Instagram postu da su Maja i Danilo razilaze, više je nego jasan dokaz da je uz svog oca svim srcem. Odmah je istu objavu lajkovala i Natašina i Dačina venčana kuma novinarka i voditeljka Nataša Ilić, što je sasvim dovoljan dokaz da im se Danilov novi početak sviđa.
Slične Vesti
Pročitajte još
