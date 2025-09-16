Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović!

Autor: | 16/09/2025

Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović posle skoro deceniju dugog braka!

Proslavljena odbojkašica i bivši vaterpolista važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Kako prenosi "Telegraf", poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.

Naime, kako se navodi, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Podsećanja radi, ništa nije ukazivalo o potencijalnom krahu braka pre samo nekoliko meseci kada su Dača i Maja pozirali srećni i nasmejani sa njegovom ćerkom Hanom na maturskoj večeri.

Osim njih te večeri ispred prestižnog prestoničkog hotela bila je i cela porodica Bekvalac te je evidentno bilo da su Ikodinović i Ognjenovićeva u sjajnim odnosima sa novosadskom Barbikom.

Hana je takođe bila veoma vezana za proslavljenu odbojkašicu sa kojom je uživala provodeći vreme u ženskim razgovorima, onim koje nije mogla sa tatom da vodi.

