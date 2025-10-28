Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović stavili su tačku na svoj devet godina dug brak. Posle gostovanja Nataše Bekavalac kod Ognjena Amidžića, Maja je obrisala svoj profil na Instagramu, a razlog se i dalje prepričava. OVDE pogledajte detaljnije.
O razlozima razvoda dosta se spekulisalo u medijima. Dok su jedni pisali da je razlog daljina, jer je Dača odlučio da život nastavi u Italiji, drugi su pisali da se ljubav ugasila. Kako bi stao na kraj raznim nagađanjima, Danilo Ikodinović gostovao je na Nova S televiziji i iskreno pričao o svemu.
- Posle dosta dugog vremena, Maja i ja smo se razišli. U miru smo se razišli. Jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo. Kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli. Kao ljudi smo se razišli. Ne možeš prijateljski... ustvari, možeš prijateljski da se raziđeš. Nema zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem. Imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude da da nije lepo - rekao je Dača, prenosi Story.
Danilo je ostao u Beogradu, a njih dvoje od ovog leta više ne žive na istoj adresi.
